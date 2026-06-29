Ndërron jetë polici Rexhep Zenel Gashi pasi u përplas nga një veturë në Pikën Kufitare të Morinës

Rexhep Zenel Gashi, anëtar i Policisë së Kosovës dhe veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ka ndërruar jetë si pasojë e një aksidenti trafiku.

Lajmin e kanë bërë publik familjarët e tij përmes një postimi në Facebook.

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Sipas njoftimit, ngjarja e rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në vendin e punës, në Pikën Kufitare në Morinë. Aty, i ndjeri kishte dalë për të marrë ajër të pastër, kur më pas u godit nga një veturë.

“Me pikëllim të thellë ju njoftoj se sot, në orët e para të mëngjesit, në vendin e punës, në Pikën Kufitare në Morinë, si pasojë e një aksidenti tragjik trafiku, ndërroi jetë kushëriri im, Rexhep Zenel Gashi, pjesëtar i Policisë së Kosovës dhe veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Sipas informatave të para, ai kishte dalë për të marrë ajër të pastër kur u godit nga një veturë. Për kohën e ceremonisë së varrimit do t’ju njoftojmë me kohë”, thuhet në njoftimin e familjarëve.


Shtuar 29.06.2026 08:46

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