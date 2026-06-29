Mbyllet afati i ankesave, pesë parashtresa në PZAP kundër rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ

Ka skaduar afati për dorëzimin e ankesave ndaj rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat janë shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).

Sipas informacioneve të bëra publike nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), subjektet politike kanë paraqitur gjithsej pesë ankesa.

Të lidhura

None found

Nga këto, dy ankesa janë dorëzuar nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), një nga Lista Serbe dhe dy nga Partia e Re Demokratike (Nova Demokratska Stranka – NDS).

PDK-ja i ka bazuar dy ankesat e saj në pretendime për mungesë votash, ndërsa Lista Serbe dhe Partia e Re Demokratike kanë ngritur kundërshtime për parregullsi që ndërlidhen me fletëvotimet.

Për këtë çështje ka folur edhe zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, i cili ka thënë se institucioni nuk i komenton ankesat përderisa ato ndodhen në proces shqyrtimi.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk komenton çështjet që janë në proces ankimor. Si në çdo rast, KQZ do t’i përgjigjet, brenda afatit, kërkesës së PZAP-it, institucionit kompetent për shqyrtimin e ankesave në procesin zgjedhor, duke sqaruar të gjitha çështjet e nevojshme”, deklaroi Elezi.

Ai njoftoi gjithashtu se procesi i certifikimit të rezultateve do të zhvillohet vetëm pasi të përmbyllen procedurat ankimore dhe të ketë vendimmarrje nga institucionet përkatëse.

Pasi ndaj rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ janë parashtruar disa ankesa, KQZ do të presë vendimmarrjen e PZAP-it dhe të Gjykatës Supreme, të zbatojë vendimet e tyre nëse përmbajnë obligime për KQZ dhe pastaj do të mund të procedojë me certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës”, tha Elezi.


Shtuar 29.06.2026 14:16

Tags: , ,
Burjani: Një dakordim vetëm për Presidentin do ta nxirrte Kosovën nga ngërçi politik

Burjani: Një dakordim vetëm për Presidentin do ta nxirrte Kosovën nga ngërçi politik
BE-ja në Kosovë: Stabiliteti institucional, kyç për të shfrytëzuar procesin e zgjerimit

BE-ja në Kosovë: Stabiliteti institucional, kyç për të shfrytëzuar procesin e zgjerimit
Kërkesa e Prokurorisë për paraburgim zbardh ngjarjen në Ferizaj ku mbeti i vrarë 32-vjeçari

Kërkesa e Prokurorisë për paraburgim zbardh ngjarjen në Ferizaj ku mbeti i vrarë 32-vjeçari
Cilat degë nuk morën pjesë në mbledhjen e LDK-së?

Cilat degë nuk morën pjesë në mbledhjen e LDK-së?
Haziri sqaron nëse ka bisedime për koalicion mes LDK-së dhe LVV-së

Haziri sqaron nëse ka bisedime për koalicion mes LDK-së dhe LVV-së
Më 1 korrik pritet vendimi i Gjykatës Themelore për të ndaluarit në Gazimestan

Më 1 korrik pritet vendimi i Gjykatës Themelore për të ndaluarit në Gazimestan
Supreme e shpall të palejuar padinë e Ministrisë së Drejtësisë ndaj Odës së Avokatëve për tarifat e regjistrimit

Supreme e shpall të palejuar padinë e Ministrisë së Drejtësisë ndaj Odës së Avokatëve për tarifat e regjistrimit
Totaj flet për mundësinë e koalicionit pas zgjedhjeve dhe për raportin me Vetëvendosjen

Totaj flet për mundësinë e koalicionit pas zgjedhjeve dhe për raportin me Vetëvendosjen
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio