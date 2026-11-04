Marta Kos: Kosova vijon të jetë e angazhuar në rrugën drejt BE-së

Marta Kos: Kosova vijon të jetë e angazhuar në rrugën drejt BE-së

Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerimin, Marta Kos, ishte një nga folëset kryesore në takimin e zhvilluar sot mbi paketën e zgjerimit të Unionit.

Gjatë fjalës së saj, ajo trajtoi veçmas situatën e vendeve që synojnë anëtarësimin në BE, duke renditur hapat që duhet të ndërmerren dhe vështirësitë që ato përballojnë.

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Duke iu referuar Kosovës, Kos nënvizoi se vendi vazhdon të jetë i përkushtuar ndaj perspektivës së tij evropiane dhe shprehu pritshmëri për avancimin e mëtejshëm të tij.

“Kosova ka ruajtur angazhimin ndaj rrugëtimit evropian dhe gëzon mbështetje të gjerë nga qytetarët.

Gjatë periudhës së raportimit, ngërçi institucional ndikoi në zbatimin e reformave të lidhura me Bashkimin Evropian.

Megjithatë, në kohët e fundit, Kosova ka përshpejtuar zbatimin e agjendës së reformave. Bashkimi Evropian e mirëpret zgjedhjen e presidentit të ri dhe shpreson që rikthimi i stabilitetit institucional t’i hapë rrugë përparimit të Kosovës”, deklaroi ajo.


Shtuar 4.11.2026 13:54

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