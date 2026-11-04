Klubet e Ligës Premier kërkojnë hetim tjetër për financat e Manchester Cityt

Klubet e Ligës Premier kërkojnë hetim tjetër për financat e Manchester Cityt

Financat e Manchester Cityt mund të bëhen sërish objekt shqyrtimi, pasi disa klube të Ligës Premier kërkojnë një hetim të ri për periudhën pas vitit 2018.

Sipas The Independent, drejtues të klubeve rivale dyshojnë se marrëveshjet e sponsorizimit, të vëna në pikëpyetje gjatë procedurave fillestare, mund të mos kenë ndryshuar pas vitit 2018.

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Klubet rivale shqetësohen se sigurimi i dokumentacionit të mjaftueshëm për të mbështetur akuza të reja mund të jetë një pengesë e madhe për hetimin.

Jo të gjitha klubet janë të gatshme të hyjnë në një proces tjetër të gjatë ligjor, nga frika se ai mund ta dëmtojë më tej reputacionin e Ligës Premier. Disa drejtues, ndërkohë, e konsiderojnë mundësinë e hapave të tjerë edhe si mënyrë për të ushtruar presion në mosmarrëveshjen që vazhdon.

Kjo nismë mund t’i rikthejë tensionet në futbollin anglez. Manchester City mohon se ka kryer shkelje dhe po kundërshton gjetjet e çështjes financiare ekzistuese.

Nëse hapet, hetimi i ri do të zhvillohej veçmas nga procedurat aktuale. Çdo sanksion i mundshëm do të varej nga përfundimi i proceseve ligjore përkatëse.


Shtuar 4.11.2026 13:54

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