Dy persona gjenden të pajetë pranë dhe brenda një veture të djegur në Bogdanci

Një veturë e përfshirë nga zjarri dhe dy trupa të pajetë janë gjetur dje pranë vendit të quajtur „Içeva Çeshma“, në Gorno Sellë, në Bogdanci. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, njëri trup ndodhej pranë automjetit, ndërsa tjetri brenda tij.
Policia u njoftua për rastin në orën 18:40 nga T.K. nga Bogdanci, i cili kishte parë veturën e parkuar në flakë dhe një person të pajetë pranë saj.
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Në vendngjarje shkuan menjëherë policët e Stacionit Policor të Gjevgjelisë. Ata konstatuan se personi pranë veturës ishte 21-vjeçari V.G. nga Bogdanci dhe se ai nuk jepte shenja jete. Vdekjen e tij e konfirmoi ekipi i Ndihmës së Shpejtë nga Spitali i Përgjithshëm në Gjevgjeli.
Brenda automjetit u zbulua trupi i dytë i pajetë pasi zjarrfikësit lokalizuan zjarrin.
Prokurori publik i Prokurorisë Themelore Publike në Gjevgjeli u njoftua për ngjarjen. Pas këqyrjes së vendit, të dy trupat u dërguan për obduksion.
Shkaku i zjarrit, rrethanat e vdekjes së dy personave dhe një lidhje e mundshme mes tyre mbeten ende të panjohura. MPB bën të ditur se po ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.