LIVE: Raporti i Progresit i dorëzohet Kurtit, Haxhiut dhe presidentes Shiroka Pula

04.11.2026 – 18:44
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, u takua me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel. Gjatë takimit, ambasadori i dorëzoi Raportin e Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën.
Të lidhura
None found
04.11.2026 – 18:23
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, priti ambasadorin e BE-së, Dirk Schuebel, i cili i dorëzoi Raportin e Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën.
Bashkëbiseduesit shqyrtuan përfundimet e raportit, detyrat që e presin Kuvendin dhe veprimet e nevojshme për të çuar përpara integrimin evropian të Kosovës. Haxhiu bëri të ditur në Facebook se diskutimi u përqendrua edhe te përshpejtimi i reformave dhe përparimi në fushat ku janë evidentuar ngecje.
Ajo vlerësoi se rikthimi i Kuvendit në punë krijon hapësirë për t’i dhënë shtysë të re reformave.
“Sot u takova me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel. Biseduam për Raportin e Komisionit Evropian dhe angazhimin që na pret në rrugën drejt BE-së.
Tashmë që Kuvendi ka rifilluar punën, mund të përshpejtojmë reformat dhe të përparojmë në fushat ku janë vërejtur ngecje.
Vëmendje të veçantë i kushtuam Agjendës së Reformave, Planit të Rritjes dhe respektimit të afateve për përmbushjen e detyrimeve, si edhe shqyrtimit të kërkesës së Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Shpreha gatishmërinë për të zgjeruar bashkëpunimin e Kuvendit me Zyrën e BE-së, veçanërisht në punën legjislative dhe mbikëqyrjen e zbatimit të reformave.
Anëtarësimi në Bashkimin Evropian kërkon angazhim të pandërprerë, përkushtim dhe përgjegjësi nga të gjitha institucionet. Përmes bashkëpunimit dhe punës së përbashkët mund të arrijmë përparim të dukshëm në reformat që i nevojiten vendit dhe qytetarëve tanë”, thuhet në postimin e Haxhiut.
Po më 04.11.2026, presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, u takua me ambasadorin Dirk Schuebel, i cili i dorëzoi Raportin e Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën.
Gjatë takimit, Shiroka Pula nënvizoi angazhimin e institucioneve për të avancuar reformat dhe përmbushur standardet evropiane. Ajo rikujtoi se Kosova është vend proevropian dhe se anëtarësimi në BE përbën synim strategjik të Republikës së Kosovës.
Presidentja theksoi gjithashtu rëndësinë e forcimit të sundimit të ligjit, funksionimit demokratik të institucioneve dhe zbatimit të reformave që e afrojnë Kosovën me Bashkimin Evropian.
Ambasadori Schuebel e përgëzoi presidenten për qasjen konstruktive dhe përpjekjet e saj për të nxitur bashkëpunimin e unitetin në skenën politike të Kosovës. Shiroka Pula, nga ana e saj, vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të BE-së dhe rëndësinë e partneritetit me të për avancimin e agjendës evropiane të vendit.