LDK mbledh sot kryetarët e degëve për diskutime mbi rezultatin zgjedhor dhe zhvillimet e fundit

Lidhja Demokratike e Kosovës është paraparë të zhvillojë sot një takim me kryetarët e degëve të saj.

Kjo mbledhje vjen në një moment kur debatet e brendshme në LDK për drejtimin e partisë dhe strategjinë politike për muajt e ardhshëm janë shtuar.

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Në fokus të diskutimeve do të jenë zhvillimet më të fundit brenda subjektit politik, si edhe orientimi që pritet të ndiqet në periudhën e ardhshme.

Pjesë e rendit të ditës pritet të jenë edhe hapat e ardhshëm politikë, përfshirë mundësitë për bashkëpunime të reja, si dhe trajtimi i qëndrimeve dhe pakënaqësive që së fundmi janë bërë publike.


Shtuar 29.06.2026 15:00

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