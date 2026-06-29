LDK mbledh sot kryetarët e degëve për diskutime mbi rezultatin zgjedhor dhe zhvillimet e fundit

Lidhja Demokratike e Kosovës është paraparë të zhvillojë sot një takim me kryetarët e degëve të saj.
Kjo mbledhje vjen në një moment kur debatet e brendshme në LDK për drejtimin e partisë dhe strategjinë politike për muajt e ardhshëm janë shtuar.
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Në fokus të diskutimeve do të jenë zhvillimet më të fundit brenda subjektit politik, si edhe orientimi që pritet të ndiqet në periudhën e ardhshme.
Pjesë e rendit të ditës pritet të jenë edhe hapat e ardhshëm politikë, përfshirë mundësitë për bashkëpunime të reja, si dhe trajtimi i qëndrimeve dhe pakënaqësive që së fundmi janë bërë publike.