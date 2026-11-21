Këtë të shtunë, në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet vendore të 9 majit 2027, kryeministri i vendit Edi Rama, do të mbledhë Asamblenë e Partisë Socialiste në Tiranë.
Në qendër të diskutimeve pritet të jetë organizimi i strukturave socialiste, me vëmendje të veçantë te kryeqyteti, ku pritet të përqendrohet një pjesë e rëndësishme e garës elektorale.
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Kjo është mbledhja e radhës që kreu i socialistëve zhvillon me drejtuesit e partisë në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme lokale.
Vetëm një ditë më parë, Rama zhvilloi një takim në Kryeministri me ministrat dhe drejtuesit politikë të qarqeve, ku diskutimet u përqendruan te organizimi dhe angazhimi elektoral.
Ndërkohë, më 14 nëntor, kryeministri mblodhi Asamblenë e Përgjithshme të PS-së në Gjirin e Lalzit, ku në fokus ishte riorganizimi i strukturave dhe nisja e përgatitjeve për fushatën e vitit 2027.
Gjatë kësaj mbledhjeje, Rama vendosi shkarkimin e Erion Veliajt nga drejtimi i PS-së në Tiranë, ndërsa për organizimin e mëtejshëm të strukturave socialiste në kryeqytet u caktuan Ervin Demo dhe Albana Koçiu.