Identifikohet 32-vjeçari i vrarë mbrëmë në Ferizaj

Ferizaj u trondit mbrëmjen e së dielës nga një ngjarje e rëndë, ku një 32-vjeçar humbi jetën si pasojë e plagëve të marra nga arma e zjarrit.
Viktima është identifikuar si Florim Haxhidema, rreth 32 vjeç. Ai u gjet pa shenja jete brenda një banese në katin e nëntë të objektit “Intercon C1”, në rrugën “Sejdi Sejdiu” në Ferizaj.
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Sipas të dhënave të para, ai kishte një plagë në kokë, e cila dyshohet se ishte shkaktuar nga arma e zjarrit. Pranë trupit u gjet një pistoletë dhe një gëzhojë, të cilat janë sekuestruar dhe dërguar për ekzaminime forenzike.
Banesa ku ndodhi krimi rezulton të jetë pronë e Muhamet Begishollit.
Lidhur me këtë rast, Policia dhe Prokuroria kanë vënë në pranga dy persona, babë e bijë, të cilët dyshohen për përfshirje të drejtpërdrejtë në vrasjen e rëndë.
Burime të hetuesisë bëjnë të ditur se, me vendim të Prokurorit të Shtetit, janë ndaluar për 48 orë Muhamet Begisholli, rreth 48 vjeç, dhe vajza e tij Arjeta Roshaj, rreth 24 vjeç. Të dy po hetohen nën dyshimin për veprën penale “Vrasje e rëndë”.
Në kohën kur ndodhi ngjarja, në banesë ishin edhe bashkëshortja e tij, Hanife Roshaj, si dhe vajza Arjeta Roshaj. Kjo e fundit ka pësuar lëndime trupore dhe është dërguar për trajtim në Repartin e Psikiatrisë në QKUK.
Për Arjeta Roshajn është nxjerrë aktvendim për ndalim 48-orësh, ndërsa Hanife Roshaj po trajtohet në cilësinë e dëshmitares.
Me urdhër të Prokurorit, trupi i pajetë i Florim Haxhidemës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Ndërkohë, hetimet për sqarimin e plotë të rastit janë ende në vazhdim.
Mediat në Ferizaj kanë publikuar edhe fotografinë e viktimës.