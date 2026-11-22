Edhe sot, ashtu si një ditë më parë, futbollistët shqiptarë që luajnë jashtë vendit do të zbresin në fushë në një axhendë tejet të ngarkuar. Në Turqi, Trabzonspor do të ndeshet me Eyupspor në orën 17:00. Ende nuk ka konfirmim nëse Ernest Muçi do të përfshihet në formacion, megjithëse mesfushori 25-vjeçar është stërvitur normalisht gjatë ditëve të fundit. Vendimi përfundimtar për përdorimin e tij i takon trajnerit Thomas Reis.
Në të njëjtin orar, por në Ligën e Parë turke, Sivasspor i Rey Manajt luan në fushën e Bursaspor. Kjo është një tjetër mundësi për sulmuesin lushnjar që të rifitojë instinktin e golit dhe të rikthehet në formën e tij më të mirë. Ndërkohë, vëmendja zhvendoset drejt Italisë, ku Genoa e Mario Mitajt do të përballet në transfertë me Sassuolon në orën 15:00. Gjasat që mbrojtësi kuqezi ta nisë ndeshjen si titullar janë të pakta, por trajneri Daniele De Rossi mund t’i japë minuta të vlefshme gjatë zhvillimit të takimit.
Të lidhura
None found
Në Rusi, Mirlind Daku do të ketë mundësinë të shkëlqejë në Premier League. Spartak Moska luan kundër Dynamo Makhachkala në orën 14:30. Pritshmëritë ndaj sulmuesit të Kombëtares shqiptare janë të larta, me shpresën se ai do të ofrojë edhe një paraqitje tjetër bindëse.