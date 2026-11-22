Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë një fabrikë ëmbëlsirash në perëndim të Xhakartës, kryeqytetit të Indonezisë, duke shkaktuar vdekjen e të paktën tre personave dhe zhdukjen e 36 të tjerëve.
Flakët shpërthyen të shtunën pasdite në objektet e kompanisë PT Fonua Agung Mulia, që ndodhet në provincën Banten, afërsisht 50 kilometra nga Xhakarta.
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Të dielën, autoritetet e kërkim-shpëtimit konfirmuan ngjarjen dhe njoftuan se numri i të zhdukurve ka rënë në 36, ndërsa tre viktima janë konfirmuar zyrtarisht.
Zyrtari i kërkim-shpëtimit Rizki Dwiyanto bëri të ditur se katër persona të tjerë janë plagosur dhe janë dërguar në qendra mjekësore për trajtim.
Kërkimet për të gjetur personat e zhdukur po vazhdojnë, por ekipet e emergjencës po përballen me vështirësi pasi flakët ende nuk janë shuar plotësisht në disa zona të kompleksit industrial.
Ndërkohë, është hapur një hetim për të zbuluar shkaqet dhe rrethanat e fillimit të zjarrit. Ende nuk ka informacione shtesë rreth asaj që mund të ketë ndezur flakët.