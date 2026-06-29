Haziri: Nuk kemi marrë ftesë dhe nuk ka pasur takim me Kurtin

Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, ka deklaruar para mediave pas mbledhjes që kryesia e partisë zhvilloi me kryetarët e degëve.

Ai theksoi se deri tani nuk është mbajtur asnjë takim me liderin e VV-së dhe njëkohësisht kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.

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“Më lejoni ta konfirmoi edhe njëherë. As nuk kemi pasur ftesë as nuk iu kemi ofruar askujt. Parimet gjithëpërfshirëse sipas rezultatit të fundit e njohin të drejtën e partisë së parë dhe i njohin të drejtat tona lidhur me peshën që na e kanë dhënë qytetarët. Takime nuk ka pasur deri në momentin që po flasim sepse nuk ka pasur asnjë ftesë”, u shpreh Haziri.

Haziri foli edhe për temat që janë shqyrtuar në mbledhjen e LDK-së.

“Debati i brendshëm i LDK-së në situata paszgjedhore ka filluar sot. Natyrisht që disa degë dhe kolegë tonë kanë bërë veprime paszgjedhore që kanë shkaktuar edhe procese. Por, sot në kolegjiumin e degëve, diskutuam çështjet, analizuam numrat, vlerësimet e para që dalin nga rezultati zgjedhor. Numrat janë ata që LDK-së i kanë dhënë këtë peshë politike, ne jemi në një grup parlamentar prej 18 deputetësh. Pak a shumë në një situatë paszgjedhore në të cilën besojmë shumë që do të arrijmë ta mbyllim këtë proces pas certifikimit të rezultateve zgjedhore”, u shpreh Haziri.


Shtuar 29.06.2026 18:51

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