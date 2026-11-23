Ministri i Jashtëm i Kosovës, Glauk Konjufca, kërkoi sot në Athinë që Këshilli i Bashkimit Evropian t’i kërkojë Komisionit Evropian përgatitjen e Opinionit për aplikimin e Kosovës për anëtarësim në BE. Ai e bëri këtë thirrje gjatë takimit ministror të grupit “Miqtë e Ballkanit Perëndimor”.
Pas takimit, Konjufca shkroi në rrjetin X se, gati katër vjet pas aplikimit të Kosovës, Komisioni Evropian është i gatshëm të hartojë Opinionin e tij. Sipas tij, që procesi i zgjerimit të jetë i besueshëm, çdo vend i Ballkanit Perëndimor duhet të ketë mundësi të përparojë në bazë të meritave. Ai tha se ecuria e vendeve fqinje tregon rezultatet që mund të sjellë zgjerimi kur reformat marrin vlerësimin e duhur.
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Konjufca vuri në dukje se Kosova është plotësisht e harmonizuar me Politikën e Jashtme dhe të Sigurisë së Përbashkët të BE-së dhe është e gatshme të japë kontribut në misionet dhe operacionet e Unionit. Ai falënderoi ministrin e Jashtëm grek, Giorgos Gerapetritis, për organizimin e takimit.
Kosova e paraqiti zyrtarisht kërkesën për anëtarësim në BE në dhjetor të vitit 2022. Hartimi i Opinionit të Komisionit përbën hapin e parë formal pas aplikimit, por mund të fillojë vetëm nëse kërkohet nga Këshilli, ku vendimmarrja u takon shteteve anëtare.
Në takimin e Athinës morën pjesë drejtuesit e diplomacive të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të shteteve anëtare të BE-së që përkrahin zgjerimin. Kosova u përfaqësua nga ministri i Jashtëm, ndërsa Serbia, sipas portalit serb EU pravo za sve, nga një sekretare shtetërore.