Martin Berishaj nuk do të vazhdojë për një mandat tjetër si ambasador i Kosovës në Kroaci. Për këtë post, ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka propozuar Hasnije Ilazin.
Konjufca i ka kërkuar Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë të Kuvendit të Kosovës të shqyrtojë propozimin për emërimin e Ilazit në detyrën diplomatike.
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Në letrën e tij, ministri vë në dukje përvojën institucionale dhe profesionale të Ilazit. Ajo ka qenë Kryetare e Këshillit Shtetëror të Cilësisë në Agjencinë e Kosovës për Akreditim gjatë periudhës 2021–2026, ku ka drejtuar procese të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë dhe përafrimin me standardet evropiane. Ilazi mban edhe titullin Presidente Nderi e këtij institucioni.
Berishaj është përmendur në lidhje me afera të dyshuara korruptive. Ai ka qenë gjithashtu në qendër të raportimeve mediatike për dyshime mbi transaksione financiare të lidhura me blerjen e energjisë elektrike.