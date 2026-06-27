Hapen katër deponi sanitare për pranimin e mbeturinave nga qytetarët, Pacolli: S’ka më arsye për t’i hedhur në natyrë

Fitore Pacolli, ministrja në detyrë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, ka bërë të ditur se ka filluar zyrtarisht pranimi i mbeturinave nga qytetarët në katër deponi sanitare të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive në Kosovë (KMDK).

Ajo njoftoi se qytetarët tashmë kanë mundësi t’i dërgojnë mbeturinat në deponitë sanitare në Mirash, Landovicë, Velekincë dhe Dumnicë, ku u ofrohet një hapësirë e ligjshme dhe e sigurt për depozitimin e tyre.

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Sipas Pacollit, këto deponi do të pranojnë mbeturina nga qytetarët çdo të shtunë, në intervalin kohor prej orës 08:00 deri në 16:00.

Ajo theksoi se, me ofrimin e këtij shërbimi, nuk duhet të ketë më asnjë arsye apo justifikim për hedhjen e mbeturinave në natyrë apo në deponi ilegale.

Pacolli gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve që ta shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të japin kontributin e tyre në mbrojtjen e mjedisit, duke nënvizuar se përgjegjësia për një Kosovë më të pastër dhe më të gjelbër u takon të gjithëve.

“Të gjithë kemi për detyrë që ambientin ta ruajmë e Kosovën tonë ta bëjmë të pastër e të gjelbër”, ka shkruar Pacolli në njoftimin e saj.


Shtuar 28.06.2026 00:04

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