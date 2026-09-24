Kosova triumfon ndaj Irlandës në Prishtinë, Muriqi vendos sfidën

Kosova e ka hapur me sukses edicionin e Ligës së Kombeve, pasi në Prishtinë mposhti Irlandën me rezultatin 1-0.

Të lidhura

None found

“Dardanët” zhvilluan një ndeshje dominuese dhe në fund siguruan të gjitha pikët, falë një goli të shënuar në minutat e fundit.

Vendasit e nisën takimin me intensitet të lartë dhe krijuan disa mundësi për të kaluar në avantazh. Megjithatë, mbrojtja irlandeze rezistoi deri vonë, duke larguar në dy raste topin pranë vijës së portës pas tentativave të Vedat Muriqit dhe Veldin Hoxhës.

Kosova nuk hoqi dorë nga presioni dhe vazhdoi të kontrollonte lojën edhe pas pushimit, duke e mbajtur kundërshtarin nën trysni të vazhdueshme.

Zhbllokimi erdhi në minutën e 83-të, kur kapiteni Vedat Muriqi shënoi me kokë pas një topi të kthyer nga goditja e Ermal Krasniqit.

Krasniqi pati më pas një tjetër rast të mirë për të shënuar, ndërsa mundësi krijoi edhe Mërgim Vojvoda. Ish-portieri i Liverpoolit, megjithatë, reagoi në mënyrë fantastike dhe ua mohoi golin.

Me këtë fitore të merituar në Prishtinë, Kosova e nis në mënyrën më të mirë aventurën e saj në Ligën e Kombeve.


Shtuar 24.09.2026 22:44

Tags: , ,
Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo

Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo
Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA

Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA
Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes

Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes
Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë

Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë
FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës

FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës
Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës

Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës
Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij

Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij
Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht

Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibombetsmovejojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişhızlı index almasekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet