Në fshatin Negroc të Drenasit po mbahet sot ceremonia e përurimit të lapidarit kushtuar ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi.
Lapidari është ngritur për të nderuar figurën dhe kontributin që Jakup Krasniqi ka dhënë në historinë e Kosovës.
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Ceremonia mbledh djalin dhe vëllain e Krasniqit; po ashtu i pranishëm është kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, si dhe personalitete të tjera publike.
Përurimi zhvillohet në prag të festave të 28 Nëntorit, ndërsa Jakup Krasniqi mungon sepse ndodhet në Hagë.