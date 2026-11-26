Ministria e Financave ka njoftuar se më 3 dhjetor do të zhvillohet ankandi i trembëdhjetë i letrave me vlerë për vitin 2026.
Në kuadër të këtij ankandi, shteti do të emetojë obligacione me afat maturimi dyvjeçar, me vlerë totale prej 20 milionë euro.
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Sipas Ministrisë, investimi në këto obligacione mbështetet nga Ligji për Borxhin Shtetëror dhe Garancitë Shtetërore, ndërsa norma e interesit, e përcaktuar nga tregu, mbetet e pandryshueshme gjatë gjithë periudhës dyvjeçare.
Të ardhurat që vijnë nga interesi i obligacioneve janë plotësisht të përjashtuara nga tatimi.
Ministria u ka bërë thirrje personave të interesuar për të marrë pjesë në ankand që të kontaktojnë bankat komerciale në Kosovë për informacione dhe hapat e nevojshëm për blerjen e letrave me vlerë.