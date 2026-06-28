Bllokohet trafiku i automjeteve në qendër të Graçanicës

Policia e Kosovës ka ndërprerë qarkullimin e automjeteve në qendër të Graçanicës, me qëllim që t’u lehtësojë qytetarëve serbë lëvizjen në drejtim të manastirit të qytetit.
Në këtë manastir po zhvillohet mesha për të ashtuquajturin “Vidovdan”.
Të lidhura
None found
Me rritjen e numrit të vizitorëve që po shkojnë drejt manastirit, mes tyre vërehen edhe flamuj me simbole fetare ortodokse, përfshirë portretin e Jezu Krishtit.
Po ashtu, disa prej besimtarëve gjatë rrugës për në oborrin e manastirit mbajnë kryqe të mëdha prej druri.