Bllokohet trafiku i automjeteve në qendër të Graçanicës

Policia e Kosovës ka ndërprerë qarkullimin e automjeteve në qendër të Graçanicës, me qëllim që t’u lehtësojë qytetarëve serbë lëvizjen në drejtim të manastirit të qytetit.

Në këtë manastir po zhvillohet mesha për të ashtuquajturin “Vidovdan”.

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Me rritjen e numrit të vizitorëve që po shkojnë drejt manastirit, mes tyre vërehen edhe flamuj me simbole fetare ortodokse, përfshirë portretin e Jezu Krishtit.

Po ashtu, disa prej besimtarëve gjatë rrugës për në oborrin e manastirit mbajnë kryqe të mëdha prej druri.


Shtuar 28.06.2026 09:30

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