A po e lidh LDK-ja formimin e institucioneve me postin e presidentit? Sqaron Blerim Sinani

Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, ka bërë të ditur se 18 deputetët e kësaj partie mund të votojnë si një trup i vetëm vetëm në rast se kandidati për president vjen nga radhët e LDK-së.
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Ky qëndrim shënon një ndryshim në raport me deklarimet e mëhershme të partisë. Muaj më parë, LDK-ja kishte këmbëngulur se posti i presidentit duhej t’i besohej një personaliteti jopartiak dhe bashkues, ndërsa tani mbështetjen për krijimin e institucioneve po e lidh me zgjedhjen e një kandidati të saj në këtë pozitë.
Në zgjedhjet e 7 qershorit, Lidhja Demokratike e Kosovës kishte garuar me Vjosa Osmanin për presidente, duke e prezantuar atë si figurë që mund të bashkonte spektrin politik.
Blerim Sinani, anëtar i LDK-së dhe kandidat për deputet nga kjo parti, vlerëson se bisedat për ndarjen e përgjegjësive institucionale nuk duhet të interpretohen si vendosje e interesave partiake mbi ato të shtetit.
Ai thotë se marrëveshjet politike janë praktikë e zakonshme në një sistem demokratik, sidomos kur asnjë subjekt nuk ka numrat për të qeverisur i vetëm. Sipas tij, qëllimi nuk duhet të jetë vetëm dalja nga bllokada politike, por ngritja e institucioneve të qëndrueshme dhe funksionale.
“Mendoj se pyetja është e ndërtuar mbi një supozim me të cilin nuk pajtohem. Nuk besoj se diskutimi për përgjegjësitë institucionale do të thotë se po vihet interesi partiak para atij shtetëror.
Kur asnjë parti nuk i ka votat për të qeverisur e vetme, marrëveshjet janë pjesë normale e demokracisë. Natyrisht që në ato bisedime diskutohen edhe përgjegjësitë që do t’i marrë secila palë.
Për mua, interesi shtetëror nuk është thjesht të krijohen institucione sa për ta kaluar situatën. Interesi shtetëror është të krijohen institucione që zgjasin, që funksionojnë dhe që kanë një marrëveshje serioze pas vetes. Nëse një marrëveshje i shërben këtij qëllimi, atëherë ajo i shërben edhe shtetit”, deklaroi Sinani për “Bota sot”.