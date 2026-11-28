Një ekip shkencëtarësh nga Universiteti i Amsterdamit ka krijuar materiale të afta të kryejnë lëvizje që ngjajnë me ato të organizmave të gjallë. Ato mund të zvarriten, të ecin dhe madje të gërmojnë, pa pasur nevojë për kontroll të vazhdueshëm nga jashtë. Studimi është publikuar në revistën shkencore Proceedings of the National Academy of Sciences.
Këto materiale përbëhen nga struktura të ndërthurura me elementë motorikë, të cilët ndryshojnë formë dhe pozicion duke shfrytëzuar energjinë e brendshme. Nën ndikimin e forcave të jashtme, strukturat mund të prodhojnë lëvizje të përsëritura, duke riprodhuar disa prej mekanizmave që u mundësojnë organizmave të gjallë të lëvizin.
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Gjatë eksperimenteve, studiuesit identifikuan edhe një dukuri të veçantë: rritja e aktivitetit të elementeve të veçanta nuk e bënte automatikisht të gjithë strukturën më të ndjeshme. Ky fenomen mund të shërbejë si bazë për krijimin e robotëve të butë dhe materialeve autonome, të afta të përmbushin në të ardhmen detyra të ndërlikuara pa përdorur mekanizma tradicionalë lëvizjeje.