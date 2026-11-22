Një disfatë e thellë 4-0 ndaj Liverpoolit e ka lënë Manchester Unitedin në vendin e 19-të të renditjes së Premier Ligës për sezonin 2026/27, ndërsa trajneri Mauricio Pochettino pranon se skuadra duhet të përballet me një realitet të vështirë.
Në konferencën për shtyp pas takimit, tekniku argjentinas u pyet nëse frikësohet nga mundësia që Manchester United të bjerë nga elita e futbollit anglez në fund të këtij edicioni.
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“Ka ende shumë ndeshje për t’u zhvilluar. Duhet ta pranojmë realitetin. Duhet të jemi United. Është e qartë se ajo që ndodhi pas tetë minutash ndodhi dhe plani ynë shkoi në drejtim të kundërt”, u shpreh ai.
Megjithatë, Pochettino nuk pranoi të marrë mbi vete përgjegjësinë për problemet në repartin mbrojtës, pavarësisht se Manchester United ka pësuar 34 gola në Ligën Premier këtë sezon.
Ai nënvizoi se dëshiron të flasë vetëm për atë që ndodhi në sfidën kundër Liverpoolit dhe nuk mban përgjegjësi për golat e pranuar në ndeshjet e mëparshme.
“Për mua, pyetni vetëm për ndeshjen e sotme. Nuk marr përgjegjësi për atë që ka ndodhur në të kaluarën. Marr përgjegjësi vetëm për golat që pranuam sot, kur mbetëm me dhjetë lojtarë”, përfundoi trajneri i Manchester Unitedit.
Në takimin e radhës, Manchester United do të jetë mysafir i Sporting Lisbones.