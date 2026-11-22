Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, ka deklaruar se Shqipëria ka shteruar të gjitha përpjekjet për të bindur talentin Brajan Gruda, por dëshira e lojtarit ka qenë gjithmonë të përfaqësojë Gjermaninë. Këtë e tha në një intervistë për Top Channel, ku komentoi humbjen e garës për futbollistin që u dallua me kombëtaren gjermane në ndeshjet e nëntorit.
Duka theksoi se “Kuq e Zinjtë” kanë bërë çmos dhe se çështja e Grudës tashmë është e mbyllur. Ai vlerësoi cilësitë e lojtarit të Leipzigut, duke thënë se nuk ka nevojë për komente nga ana e tij, pasi ai është një futbollist me shumë cilësi që ka spikatur prej kohësh në ekipet e moshave të Gjermanisë. Gruda ka luajtur me U19 dhe U21, madje edhe kundër Shqipërisë në një ndeshje miqësore.
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Sipas Dukës, megjithëse Gruda është shqiptar me prindër shqiptarë, pavarësisht se ka lindur në Gjermani, Shqipëria kishte shumë dëshirë ta kishte në skuadër. “Kemi provuar, por zgjedhja e tij ka qenë Gjermania dhe tashmë ky është një kapitull i mbyllur”, u shpreh kreu i FSHF-së. Ai shtoi se Gruda tashmë është paraqitur me Gjermaninë dhe nuk mbetet gjë tjetër veçse t’i urojnë suksese në karrierën sportive.
Duka konfirmoi gjithashtu se Shqipëria i ka ofruar në çdo kohë mundësinë për të përfaqësuar kuqezinjtë, por vendimi i lojtarit ka qenë të luajë për Gjermaninë. Në këto rrethana, Shqipërisë i mbetet të provojë lojtarë të tjerë të rritur në diasporë që aktualisht përfaqësojnë kombëtare të tjera.