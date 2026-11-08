Po ndërton një Crosskart me 300 kuaj fuqi, që synon ta përdorë edhe në rrugë publike

Vasiliy Builds, një krijues përmbajtjesh në YouTube, po punon për një mjet të veçantë që synon të arrijë rreth 300 kuaj fuqi dhe të mund të regjistrohet për qarkullim në rrugë publike.
Baza e ndërtimit është Crosskart-i, një mjet i ngjashëm me kartingun, por me skelet tubular, fuqi më të madhe dhe pajisje për terrene të ndryshme. Në përgjithësi, këto mjete kanë motorë motoçikletash, pezullim të posaçëm dhe goma për përdorim jashtë asfaltit.
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Projekti i Vasiliy-t synon të shkojë më tej: ai planifikon të përfshijë një motor të fuqishëm, pezullim me udhëtim të gjatë dhe elemente aerodinamike aktive.
Si motor bazë është zgjedhur ai i motoçikletës Suzuki Hayabusa, e njohur për performancën e lartë. Ndërtuesi synon t’i shtojë një turbo-kompresor për ta çuar fuqinë në afërsisht 300 kuaj fuqi.
Pezullimi me lëvizje të gjatë është një tjetër pjesë kryesore e projektit. Ai pritet ta ndihmojë mjetin të kalojë në terrene të vështira, siç bëjnë automjetet e garave Trophy Truck.
Me peshë të parashikuar dukshëm më të ulët se 450 kilogramë, Crosskart-i do të kishte raport jashtëzakonisht të lartë fuqi-peshë, falë kombinimit të masës së vogël me 300 kuaj fuqi. Ky raport mund të jetë më i lartë se ai i shumë veturave sportive luksoze.
Ndërtimi nuk ka përfunduar ende dhe vendosja e të gjithë komponentëve brenda shasisë së ngushtë po e vë përballë sfidave. Vasiliy duhet të gjejë mënyrën për të sistemuar motorin dhe pajisjet e tjera në hapësirën e kufizuar.
Përveç përfundimit të mjetit, mbetet synim edhe përshtatja e tij për përdorim të ligjshëm në rrugë publike. Nëse projekti realizohet sipas planit, rezultati do të jetë një automjet kompakt me performancë të lartë, që ndërthur aftësitë në terrene jashtë rruge me fuqinë e një veture sportive.