Qeveria estoneze ka njoftuar më 20 nëntor se nga 1 dhjetori do të pezullojë kalimet rrugore në të pesë pikat kufitare me Rusinë.
Masa është marrë për arsye sigurie dhe do të jetë fillimisht në fuqi për gjashtë muaj; pas këtij afati, autoritetet do të rivlerësojnë situatën e sigurisë dhe do të vendosin nëse kufizimi do të vazhdojë.
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Ky vendim ka shkaktuar tashmë radhë të gjata në zonat kufitare, ku familje dhe udhëtarë po nxitojnë të kalojnë përpara se mbyllja të hyjë në fuqi.
Sipas mediave të huaja, në qytetin rus Ivangorod, pranë kufirit me Estoninë, janë krijuar radhë njerëzish me valixhe, çanta shpine dhe qese në duar, të cilët synojnë të hyjnë në territorin estonez para afatit të caktuar.
Masa pritet të prekë jo vetëm lëvizjen e udhëtarëve, por edhe mijëra persona që kanë familjarë ose të afërm në të dyja anët e kufirit.
Arsyeja e vendimit është një tentativë e dyshuar sabotimi në Estoni, e ndodhur më 14 nëntor në ambientet e kompanisë prodhuese të dronëve Threod Systems në Viimsi, pranë kryeqytetit Talin.
Sipas Shërbimit të Sigurisë së Brendshme të Estonisë, pas kësaj tentative qëndronte agjencia ruse e inteligjencës ushtarake, GRU. Tetë shtetas letonezë u arrestuan me dyshimin se ishin rekrutuar për të kryer sulmin me zjarrvënie. Ndërhyrja e stafit të sigurisë së kompanisë bëri që të shmangeshin dëme të konsiderueshme.
Autoritetet estoneze e konsiderojnë incidentin pjesë të një fushate më të gjerë sabotimi dhe aktivitetesh armiqësore kundër Estonisë dhe vendeve të tjera evropiane.
Sipas qeverisë, mbyllja e pikave kufitare synon të vështirësojë përpjekjet e shërbimeve ruse të inteligjencës për të rekrutuar dhe ndikuar persona që hyjnë në Estoni, si dhe të parandalojë shmangien e sanksioneve.
Moska i ka mohuar akuzat. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, i cilësoi ato si të pabaza, ndërsa zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, akuzoi Estoninë për shkelje të të drejtave të qytetarëve rusë.