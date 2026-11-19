Vintage Modern, kompania amerikane, ka zbuluar modelin e saj të parë që nuk bën pjesë në kategorinë e kamionçinave. Bëhet fjalë për një Mustang Fastback që kombinon pamjen legjendare të Shelby GT500 të vitit 1967 me teknologjinë dhe performancën e një automjeti bashkëkohor.
I quajtur Vintage Fastback, modeli i ri merr frymëzim nga versioni i njohur “Eleanor” dhe është ndërtuar mbi platformën aktuale të gjeneratës së shtatë të Ford Mustang (S650), jo mbi një shasi origjinale të restauruar.
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Automjeti u shfaq për herë të parë më 18 nëntor në një ngjarje private me të ftuar, ndërsa një ditë më vonë, më 19 nëntor, u bë pjesë e ekspozitës Retromobile New York, e cila do të qëndrojë e hapur deri më 22 nëntor.
Kompania Vintage Modern është bërë e njohur me modelin Modern Classic, ndërsa Fastback shënon hyrjen e saj në një segment të ri të industrisë së automjeteve.
“Vintage Fastback është një veturë që kemi dashur ta ndërtojmë prej kohësh”, u shpreh Chau Nguyen, themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë.
“Ne kemi bashkuar dizajnin e frymëzuar nga modelet klasike me sigurinë, teknologjinë dhe performancën bashkëkohore. Pikërisht për këtë qëllim u themelua Vintage Modern”, shtoi ai.
Versioni bazë i Vintage Fastback vjen me një motor V8 5.0 litra që gjeneron 486 kuaj fuqi. Këto janë të njëjtat vlera që ofron motori Coyote në versionin standard të Mustang-ut aktual.
Sidoqoftë, klientët kanë mundësinë të zgjedhin edhe supermbushësin opsional Whipple 3.0 litra, i cili e çon fuqinë në 840 kuaj fuqi kur përdoret karburant me oktan 93.
Sipas raportimeve mediatike, varianti me supermbushës mund të arrijë nga 0 në 60 milje në orë (rreth 97 km/h) për vetëm 2.8 deri në 2.9 sekonda. Kjo shifër është ofruar nga Vintage Modern dhe ende nuk është konfirmuar nga burime të pavarura.
Për tregun amerikan, çmimi i raportuar është rreth 295 mijë dollarë, një vlerë dukshëm më e lartë se ajo e çdo versioni të Mustang-ut të prodhuar në fabrikë.
Prodhimi i çdo automjeti fillon me një karroceri prej fibrash karboni, e punuar me dorë në Detroit, përpara se të montohet dhe të finalizohet në ambientet e kompanisë në Atlanta.
Sipas Vintage Modern, procesi kërkon më shumë se 900 orë punë për çdo veturë. Në vitin e parë, prodhimi pritet të kufizohet në rreth 100 njësi.
Klientët kanë mundësi të zgjedhin midis një transmisioni manual me gjashtë shpejtësi, i pajisur me sistem për përshtatjen automatike të rrotullimeve të motorit gjatë ndërrimit të marsheve, ose një transmisioni automatik me 10 shpejtësi dhe komandues në timon.
Sistemi i amortizimit MagneRide, i cili rregullon reagimin e pezullimit në varësi të kushteve të rrugës, shoqërohet me frenat Brembo për një performancë më të mirë gjatë frenimit.
Sistemi i shkarkimit me valvula aktive ofron katër mënyra funksionimi: Quiet, Normal, Sport dhe Track. Ndërkohë, drejtuesit mund të zgjedhin midis gjashtë mënyrave të drejtimit: Normal, Sport, Slippery, Track, Drag Strip dhe Custom.
Këto konfigurime kanë për qëllim ta bëjnë automjetin të përshtatshëm si për përdorim të përditshëm, ashtu edhe për ngasje sportive dhe gara përshpejtimi.
Përveç performancës, kompania i ka kushtuar vëmendje të veçantë edhe sigurisë. Pajisjet përfshijnë tetë airbag, zona të projektuara për të thithur energjinë e përplasjes, përforcime anësore, kontroll elektronik të stabilitetit, kontroll të tërheqjes dhe sistem frenimi kundër bllokimit të rrotave (ABS).
Vintage Modern pohon se Fastback do të plotësojë standardet federale amerikane për sigurinë e automjeteve dhe do t’i nënshtrohet testeve fizike të përplasjes. Kjo e veçon modelin nga shumë projekte të vogla restaurimi dhe modernizimi të makinave klasike, të cilat nuk i nënshtrohen testeve të tilla.
Personalizimi përbën një tjetër aspekt të rëndësishëm të këtij modeli. Çdo blerës mund ta konfigurojë veturën sipas dëshirës së tij, duke zgjedhur midis më shumë se 40 ngjyrave standarde, ngjyrave speciale me porosi dhe varianteve të ndryshme të vijave dekorative.
Edhe brendësia ofron disa opsione, duke përfshirë sedilje me qepje të palosura, me model diamanti ose me qëndisje të veçantë. Materialet përfshijnë lëkurën, Alcantara-n dhe elemente prej alumini të përpunuar.