Dita Kombëtare e Monakos, e cila shënohet çdo vit më 19 nëntor, u festua me ceremonitë tradicionale në të cilat mori pjesë familja princërore. Princi Albert II, Princesha Charlene dhe fëmijët e tyre, Jacques e Gabriella, ishin të pranishëm në aktivitetet festive.
Princesha Charlene ishte një ndër figurat më të komentuara të kësaj dite. Pranë bashkëshortit, Princit Albert II, dhe fëmijëve, ajo tërhoqi vëmendjen jo vetëm me paraqitjen elegante, por edhe me fotografitë që rikthyen në qendër të diskutimeve imazhin e saj publik.
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Ceremonitë u hapën me një ceremoni fetare në Katedralen e Monakos, ku çifti princëror u shfaq i shoqëruar nga dy fëmijët.
Në vijim, familja doli në ballkonin e Pallatit Princëror për të përshëndetur qytetarët dhe të pranishmit që ishin mbledhur për të ndjekur ceremonitë.
Për këtë rast, Charlene kishte zgjedhur një fustan të bardhë elegant, të kompletuar me një aksesor të rafinuar në flokë, duke vazhduar të ruante stilin minimalist dhe klasik që e dallon në daljet zyrtare.
Sidoqoftë, përtej veshjes, fotografët dhe mediat ndërkombëtare vunë re edhe shprehjen serioze të princeshës në disa momente të ceremonisë.
Në disa imazhe ajo shihej duke buzëqeshur pranë fëmijëve, ndërsa në të tjera mbante një qëndrim më të përmbajtur.
Kjo solli sërish në vëmendje epitetin që një pjesë e shtypit rozë i ka vënë prej vitesh: “princesha më e trishtuar në botë”.
Megjithatë, shprehjet e fytyrës në fotografi nuk mund të konsiderohen si pasqyrë e besueshme e emocioneve të një personi, veçanërisht gjatë ceremonive zyrtare.
Me origjinë nga Afrika e Jugut dhe ish-notare profesioniste, Charlene u martua me Princin Albert II në vitin 2011; ceremonia e tyre mori vëmendjen e mediave ndërkombëtare.
Që prej asaj kohe, ajo është kthyer në një nga figurat më të ndjekura të familjeve mbretërore evropiane, si për angazhimet publike ashtu edhe për stilin e veçantë të veshjes.
Pavarësisht spekulimeve që shpesh e kanë shoqëruar në media, princesha vazhdon të jetë e pranishme në aktivitetet zyrtare dhe në ceremonitë e rëndësishme të Principatës.
Edhe këtë vit, paraqitja e saj në Ditën Kombëtare tregoi se publiku vijon të interesohet për familjen princërore, ndërsa eleganca dhe stili i saj i rezervuar mbetën ndër elementet më të komentuara të festimeve.