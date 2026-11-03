Zubimendi synon largimin nga Arsenali në janar, shtatë klube të mëdha evropiane të interesuara

Martin Zubimendi po shqyrton mundësinë e largimit nga Arsenali në afatin kalimtar të janarit. Mesfushori spanjoll raportohet se është i pakënaqur me rolin e tij te skuadra londineze dhe dëshiron të luajë më shumë.
Sipas TEAMtalk, shtatë klube të mëdha evropiane janë vënë në dijeni se 27-vjeçari është i gatshëm të shqyrtojë një transferim.
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Real Madridi, Barcelona dhe Atletico Madridi janë ndër skuadrat që mund të kërkojnë rikthimin e tij në La Liga. Situatën e Zubimendit po e ndjekin edhe Bayern Munichu e Borussia Dortmundi nga Bundesliga, si dhe Chelsea e Liverpooli nga Liga Premier.
Një transferim te Liverpooli, megjithatë, shihet si më pak i mundshëm. Klubi anglez e kishte vëzhguar fillimisht lojtarin kur drejtohej nga një hierarki tjetër.
Zubimendi iu bashkua Arsenalit nga Real Sociedadi në vitin 2025, për rreth 69 milionë euro. Gjatë sezonit aktual, ai nuk ka nisur ende si titullar në asnjë ndeshje të Ligës Premier, çka raportohet se ka shtuar pakënaqësinë e tij.
Drejtuesit e Arsenalit thuhet se e dinë dëshirën e mesfushorit për t’u larguar dhe janë të gatshëm ta lejojnë një transferim në janar. Huazimi është një prej mundësive, por kushtet e një marrëveshjeje të tillë nuk janë përcaktuar ende.
Në të gjitha garat, Zubimendi ka bërë gjithsej 67 paraqitje me Arsenalin.