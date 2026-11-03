Luis Enrique synon Kobbie Mainoo, por kontrata me Manchester United vështirëson lëvizjen

Paris Saint-Germain po e shqyrton mesfushorin anglez të Manchester United, Kobbie Mainoo, si një përforcim të mundshëm për sezonet e ardhshme. Luis Enrique thuhet se e sheh 21-vjeçarin si pasues të mundshëm të Fabian Ruiz, por deri tani nuk ka pasur kontakte zyrtare mes klubeve apo ndonjë ofertë për transferimin e tij.
Kontrata është pengesa kryesore për PSG-në. Manchester United njoftoi më 30 prill 2026, pas disa muajsh paqartësie për të ardhmen e lojtarit, se marrëveshja e tij ishte zgjatur deri më 30 qershor 2031. Rinovimi i prillit të kaluar e bën më të ndërlikuar largimin nga Old Trafford dhe kërkon që klubi francez të peshojë kushtet financiare përpara çdo hapi.
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E ardhmja e Mainoo kishte qenë në diskutim gjatë periudhës kur skuadrën e drejtonte Ruben Amorim. Ai humbi vendin si titullar dhe u shqyrtua mundësia e huazimit të tij. Napoli u përmend si destinacion i mundshëm, por Manchester United nuk pranoi ta linte mesfushorin të largohej.
Me ardhjen e Michael Carrick, rrethanat ndryshuan. Trajneri i dha sërish minuta në fushë, Mainoo rifitoi rëndësinë në ekip dhe kjo ndihmoi në arritjen e marrëveshjes për zgjatjen e kontratës për pesë sezone.
Interesi i PSG-së lidhet me synimin për të afruar lojtarë të rinj që mund të marrin përgjegjësi në mesfushë. Mainoo ka treguar se mund të ndihmojë si në rikuperimin e topit, ashtu edhe në organizimin e sulmeve.
Aktualisht, Joao Neves, Vitinha dhe Fabian Ruiz janë ndër lojtarët kryesorë të mesfushës së Luis Enriques. Të tre bënin pjesë në skuadrën që fitoi dy titujt e fundit të Ligës së Kampionëve, ndërsa trajneri asturian po mendon edhe për vitet në vijim.
Fabian Ruiz është 30 vjeç. Më 4 shtator 2026, ai rinovoi kontratën deri në vitin 2028, me mundësi zgjatjeje edhe për një sezon. Afrimi i Mainoo nuk do të nënkuptonte domosdoshmërisht një largim të menjëhershëm të spanjollit; anglezi do t’i shtonte PSG-së një alternativë në një pozicion ku kërkohet kontribut në faza të ndryshme të lojës.
Mainoo ishte gjithashtu objektivi sekret i Real Madridit për përforcimin e mesfushës verën e kaluar. Ai i njeh kërkesat e Ligës Premier, e ka përfaqësuar Anglinë në nivelin senior dhe përvoja e fituar në Old Trafford përbën një tjetër arsye sportive për interesimin e Paris Saint-Germain.