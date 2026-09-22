Revolucioni i brezave te ‘Dardanët’: Kosova me moshë mesatare 25 vjeç dhe vlerë 143.95 milionë euro

Përfaqësuesja e Kosovës ka kaluar në një proces të thellë rinovimi gjatë periudhës së fundit, duke u mbështetur gjithnjë e më shumë te një brez i freskët futbollistësh. Sipas statistikave të Transfermarkt, skuadra e njohur si ‘Dardanët’ tani ka një moshë mesatare rreth 25 vjeç, një tregues i qartë se nuk është më e ndërtuar rreth atyre emrave që mbanin peshën kryesore në vitet e para të kombëtares.
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Në ekip kanë hyrë dhe po marrin përgjegjësi në rritje lojtarë të rinj, ku shumë prej tyre gjenden ende në fazën e formimit të karrierës. Ky brez përbën një kombinim mes elementëve që tashmë kanë përvojë ndërkombëtare dhe atyre që synojnë të sigurojnë një vend titullari. Disa janë produkt i akademive të njohura evropiane, ndërsa të tjerët po zhvillohen në kampionate të ndryshme të kontinentit.
Më parë, Kosova varej në masë të madhe nga një bërthamë e vogël lojtarësh me eksperiencë; sot, peizazhi është krejtësisht ndryshe. Rivaliteti për një pozicion në formacion është rritur dhe numri i talenteve të rinj që trokasin në portat e përfaqësueses është shumëfishuar. Milot Rashica mbetet e vetmja lidhje e gjallë me formacionin e ndeshjes historike kundër Finlandës më 2016, ndërkohë që pjesa tjetër e skuadrës ka pësuar një transformim rrënjësor ndër vite.
Ky ndryshim nuk është thjesht çështje shifrash. Ai sinjalizon qartë se Kosova është duke ndërtuar një cikël të ri, me lojtarë më të rinj që kanë potencialin për të shërbyer gjatë në kombëtare.
Sa i përket moshave, mesfushori i Bayern Munichut, Erblin Osmani, është elementi më i ri i skuadrës. Pavarësisht se vlera e tij në treg arrin 2 milionë euro, ai ka vetëm 17 vjeç. Për më tepër, Osmani ka hyrë në historinë e Kosovës si lojtari i parë i ftuar që është më i ri se shteti i pavarur, duke lindur pas 17 shkurtit 2008. Në anën e kundërt të spektrit, lojtari më me eksperiencë mbetet Vedat Muriqi (32 vjeç), pasuar nga Mërgim Vojvoda (31) dhe Milot Rashica (30).
Përtëritja e gjeneratave ka sjellë gjithashtu një rritje të ndjeshme të vlerës së përgjithshme të ekipit, e cila aktualisht qëndron në 143.95 milionë euro. Futbollisti më i çmuar është Fisnik Asllani, me një çmim prej 35 milionë eurosh, i ndjekur nga dyshja e Hoffenheimit, Leon Avdullahu (30 milionë) dhe Albian Hajdari (25 milionë). I katërti në këtë renditje është Edon Zhegrova, që vlerësohet 10 milionë euro.
Në krahasim me kundërshtarët e grupit, Kosova ka një vlerë më të lartë se Izraeli, i cili vlerësohet 104.8 milionë euro, por qëndron pas Irlandës (188.9 milionë) dhe, kuptohet, Austrisë favorite, që kryeson me 250.5 milionë euro.