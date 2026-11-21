Futbollisti kosovar Veldin Hoxha ka shënuar golin e tij të parë në këtë edicion të Premier Ligës Ruse.
Ai e realizoi këtë gol gjatë fitores së rëndësishme të Rubin Kazanit kundër Zenitit, e cila përfundoi me rezultatin 3-1, në takimin e vlefshëm për xhiron e 15-të të kampionatit rus.
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Hoxha dhe Dardan Shabanhaxhaj hynë në fushë në minutën e 60-të, ndërsa Nazmi Gripshi e ndoqi ndeshjen nga stoli.
Në minutën e 67-të, 24-vjeçari shënoi golin e tretë të Rubin Kazanit, duke i dhënë vulën triumfit ndaj një prej ekipeve më të forta të kampionatit.
Ky moment ishte veçanërisht domethënës për Hoxhën, pasi javën e kaluar ai ishte ndëshkuar me karton të kuq në ndeshjen e kombëtares së Kosovës kundër Izraelit, e cila u mbyll në barazim 0-0.