Ronald Araujo ende nuk e ka mbyllur derën për një rikthim te Barcelona, megjithëse është ambientuar mjaft mirë te Liverpooli, ku aktualisht luan si i huazuar.
Sipas gazetarit të mirënjohur Fabrizio Romano, asnjë vendim përfundimtar nuk është marrë ende për të ardhmen e mbrojtësit uruguaian.
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“Araujo ndihet komod në Liverpool, është përshtatur shpejt me ambientin e klubit dhe ka një raport shumë të mirë me Iraolan”, ka bërë të ditur Romano.
Klubi anglez ka të drejtën e blerjes së kartonit të tij për 55 milionë euro, por nuk është i detyruar ta ushtrojë këtë opsion pas huazimit të verës së kaluar. Megjithatë, një vendim i tillë nuk pritet të merret në të ardhmen e afërt.
“Vetë lojtari ka kërkuar qetësi. Ekziston një klauzolë blerjeje dhe Liverpooli do të ketë fjalën e fundit”, ka shtuar gazetari italian.
Romano ka theksuar se gjatë muajve të verës dy klubet mund të ulen në tryezën e bisedimeve, ndërsa çdo marrëveshje eventuale do të kërkonte gjithashtu negociata për kontratën personale të futbollistit.
“Nuk përjashtohet që klubet të negociojnë në verë dhe do të duhet të diskutohet edhe kontrata e lojtarit”, ka sqaruar ai.
Megjithatë, kthimi te Barcelona mbetet një skenar i hapur, pasi Araujo ka një lidhje të thellë me klubin katalanas dhe me qytetin ku ka kaluar një periudhë të rëndësishme të karrierës së tij.
“Araujo ushqen ndjenja të forta për Barcelonën dhe jeta e tij ka shumë lidhje me këtë qytet, ndaj çdo gjë është e mundur”, ka përfunduar Romano.