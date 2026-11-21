Me një gol të vetëm, Vllaznia mori tri pikët në transfertën ndaj Partizanit, teksa sfida e luajtur në kryeqytet u mbyll 1-0 për shkodranët. Pas përfundimit të takimit, autori i golit, Bekim Balaj, dha deklaratën e tij për mediat.
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“Nuk është momenti të flasim për objektiva. Tani e kemi mendjen te ndeshja e radhës kundër Laçit,” u shpreh sulmuesi.
Lidhur me hendekun e moshës në skuadër, Balaj theksoi: “Kur luan për Vllazninë, e kemi për detyrë t’i vëmë në dukje lojtarët e rinj. Edhe unë kam qenë dikur djalë i ri. Mundohemi t’u japim stabilitet. Kemi djem të rinj që po ecin mirë dhe do të përmirësohen edhe më shumë.”