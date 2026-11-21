Partizani pësoi sërish humbje, teksa u mposht me rezultatin minimal 1-0 nga Vllaznia në kryeqytet. Në përfundim të takimit, trajneri i të kuqve, Mislav Karoglan, dha deklaratën e tij për mediat.
“Jam dakord që ishte një ndeshje e vështirë për ne. Që në fillim synonim të kontrollonim lojën. Atë zjarrin në sy, atë mënyrën për të gjetur golin.
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Ju penalizoi fakti që krijuat dendësi, por nuk i bëtë çiftet anësore dhe nuk e dominuat Vllazninë për të finalizuar aksionin?
Ishte ndeshja më e mirë për sa u përket rasteve të krijuara. Me Toman, Sidibe, Kazeem. Në ndeshje të tilla duhet të jesh më i saktë para portës.
Kjo ndodhi në 10 minutat e fundit. Kishim një lojtar më shumë në fushë. E futa Sidiben që të izolohej në krahun e djathtë, por nuk patëm shumë diagonale. Parimi i skuadrave të mia është diagonaliteti. Kjo është ajo që punoj më shumë dhe që më shqetëson.
Ne i përdorim sistemet, por do të shohim edhe në varësi të lojtarëve që do të kemi në dispozicion”, u shpreh Karoglan.