Sulmi i Realit shkëlqen pa Vinicius Jr, rikthimi i brazilianit vë në provë Jose Mourinhon

Jose Mourinho po i afrohet një vendimi të vështirë te Real Madridi: si ta përfshijë sërish Vinicius Junior në një skuadër që ka arritur gjashtë fitore rresht dhe ka gjetur më në fund ekuilibrin në sulm.
Braziliani pritet të jetë përsëri në dispozicion të trajnerit portugez pasi madrilenët të luajnë në Valencia fundjavën e ardhshme. Me atë transfertë përfundon pezullimi i tij prej katër ndeshjesh, i marrë për tërheqjen e flokëve të Nathan Saliba dhe reagimin e ashpër ndaj gjyqtarit.
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Gjatë mungesës së tij, reparti ofensiv ka marrë hov. Që prej mbylljes së pushimit ndërkombëtar, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Yan Diomande dhe Arda Guler kanë grumbulluar së bashku 22 kontribute në gola në gjashtë takime: 14 gola të shënuar dhe tetë asistime.
Suksesi 3-0 kundër Racing Santanderit, i siguruar praktikisht brenda pjesës së parë, e konfirmoi edhe një herë përmirësimin e skuadrës së Mourinhos. Nga katër lojtarët e sulmit, tre e gjetën rrjetën, kurse Guler dha një asistim.
Pas debateve të shumta mbi emrat që duhej të përbënin sulmin e Realit, portugezi duket se e ka gjetur formulën e përshtatshme. Katër futbollistët po bashkëpunojnë me efikasitet, duke ia lehtësuar lojën njëri-tjetrit dhe jo duke i zënë rrugën.
Pikërisht ky funksionim i mirë e bën më të ndërlikuar rikthimin e Viniciusit, i cili po përjeton një periudhë larg nivelit të tij më të mirë.
Pesha e brazilianit në historinë e viteve të fundit të Real Madridit është e padiskutueshme. Ai renditet mes drejtuesve të dhomës së zhveshjes, ka zënë vendin e dytë në garën për Topin e Artë dhe ka gjetur golin në dy finale të Ligës së Kampionëve.
Këtë sezon, megjithatë, bilanci i tij përmban vetëm një realizim. Ai gol erdhi në gusht, gjatë fitores 4-1 përballë Real Sociedadit.
Shqetësimi nuk kufizohet te prodhimtaria përpara portës. Edhe ndikimi i Viniciusit në zhvillimin e lojës është zbehur, ndërsa aftësia për të vendosur diferencën nuk po shfaqet si dikur, diçka që është dalluar edhe në daljet e fundit në fushë.
Në dy përballjet e tij të fundit, kundër RB Leipzigut dhe Romës, braziliani nuk provoi asnjë driblim. Në suksesin ndaj Romës u regjistrua edhe një tjetër e dhënë e pazakontë: për herë të parë në 310 ndeshje të nisura si titullar me Real Madridin, ai e mbylli takimin pa tentuar asnjë goditje drejt portës.
Ndërkohë, nga tribunat e Santiago Bernabeut po vijnë gjithnjë e më shpesh vërshëllima në adresë të tij, si shprehje e pakënaqësisë së tifozëve.
Ende nuk ka një shpjegim të plotë për këtë rënie. Mes shkaqeve të mundshme përmenden mënyra taktike e lojës së Mourinhos, zonat që mbulon Mbappe në sulm, prishja e raportit me tifozët pas historisë së zgjatur të kontratës së re, si edhe çështje personale.
Më herët, vetë Vinicius kishte folur për vështirësi me vetëbesimin pas largimit zhgënjyes të Brazilit nga Kupa e Botës.
Nga ana e tij, Mourinho i ka dalë në mbrojtje publikisht, duke përdorur për brazilianin krahasimin me një pemë plot fruta. Sipas trajnerit portugez, shifrat dhe statistikat e lojtarit jepnin arsye për të besuar se versioni i tij më i mirë do të kthehej shumë shpejt, por fusha ende nuk e ka dëshmuar këtë ndryshim.
Mbështetja, megjithatë, është shoqëruar me paralajmërimin se vendi në njëmbëdhjetëshen e Mourinhos nuk është i sigurt për askënd.
Në prag të takimit me Leipzigun më 21 tetor, trajneri bëri të qartë se e paprekshme mbetet vetëm emblema e klubit. Mesazhi nënkuptonte se asnjë lojtar nuk duhet ta shohë veten si të pazëvendësueshëm.
Për Mourinhon, ruajtja e këtij parimi ka rëndësi të veçantë pas asaj që ndodhi sezonin e kaluar, kur egot dhe pushteti i futbollistëve brenda dhomës së zhveshjes dolën jashtë kontrollit.
Por mes shpalljes së gatishmërisë për ta ulur Viniciusin në stol dhe marrjes realisht të një vendimi të tillë ka një dallim të madh.
Sulmuesi mbetet ndër të preferuarit e presidentit Florentino Perez dhe përfaqëson një pasuri shumë të rëndësishme për klubin. Ai ka firmosur së fundmi marrëveshjen e re dhe paguhet me një rrogë shumë të lartë.
Edhe pse autoriteti i Mourinhos është i fortë si mes lojtarëve, ashtu edhe në strukturat drejtuese të klubit, trajtimi i kësaj çështjeje kërkon kujdes të veçantë.
Skenari më i favorshëm do të ishte rikthimi i Viniciusit në nivelin e tij më të lartë, në mënyrë që të bëhej pjesë e një sulmi që tashmë po jep rezultate të shkëlqyera.
Megjithatë, është e vështirë të pritet që braziliani të pajtohet pa reagim me një rol të reduktuar. Njëkohësisht, Mourinho nuk mund ta vendosë peshën e emrit të tij mbi nevojat e skuadrës, sidomos tani që Real Madridi është rikthyer fuqishëm në luftën për titull.
Takimi me Valencian më 7 nëntor do të pasohet nga një tjetër ndërprerje për ndeshjet ndërkombëtare. Ajo periudhë do t’i shërbejë Mourinhos për të përcaktuar mënyrën se si do ta riintegrojë Viniciusin në një ekip që më në fund ka nisur të funksionojë edhe në mungesë të tij.