Një video e regjistruar në stadiumin “St. James’ Park” ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale, pasi influencuesja belge Celine Dept u surprizua nga përmasat e mbrojtëseve të përdorura nga futbollisti i Newcastle United, Matias Fernandez-Pardo.
21-vjeçari, për transferimin e të cilit klubi anglez pagoi rreth 60 milionë euro, ia tregoi asaj pajisjet që vendos gjatë ndeshjeve.
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Kur i pa nga afër, Celine mbeti e habitur sepse mbrojtëset dukeshin më tepër si një shtresë e hollë sfungjeri sesa si ato tradicionale që përdorin futbollistët.
Në pamjet e publikuara prej saj, influencuesja i merr në duar dhe i përkul lehtësisht, ndërsa reagon me habi dhe të qeshura.
“Nuk e prisja këtë”, shkroi ajo në përshkrimin e videos.
Ngjarja ka rihapur diskutimin rreth përdorimit të mbrojtëseve me përmasa shumë të vogla nga lojtarët profesionistë.
Futbollistët shpesh i zgjedhin ato për shkak të peshës së ulët dhe komoditetit, megjithëse përmasat e kufizuara ngrenë pikëpyetje për shkallën e mbrojtjes që mund të sigurojnë.
Sipas rregullave të IFAB-it, mbrojtëset e këmbëve janë të detyrueshme në pajisjet e futbollistëve dhe duhet të garantojnë një nivel të arsyeshëm mbrojtjeje.
Megjithatë, rregullorja nuk përcakton një përmasë minimale konkrete, ndaj zgjedhja u lihet vetë lojtarëve.
Fernandez-Pardo konsiderohet një nga afrimet e rëndësishme të Newcastle, pasi u transferua nga Lille te klubi anglez për rreth 60 milionë euro në shtator të vitit 2026.
Celine Dept është ndër krijueset belge më të njohura të përmbajtjeve sportive dhe ka mbi 60 milionë abonentë në YouTube.
Ajo është bërë e njohur për videot me sfida futbolli dhe për takimet me figura të mëdha të këtij sporti, mes tyre Neymar, Erling Haaland dhe Gareth Bale.