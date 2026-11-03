Parlamenti hungarez emëron Peter Fejes prokuror të përgjithshëm me mandat 9-vjeçar, mes hetimeve për korrupsionin e epokës Orban

Parlamenti i Hungarisë ka emëruar Peter Fejes në postin e prokurorit të përgjithshëm, ndërsa hetimet për korrupsionin e dyshuar gjatë qeverisjes së Viktor Orbán po intensifikohen.
Me 139 vota pro dhe 6 kundër, Fejes mori një mandat nëntëvjeçar. Emërimi i tij vjen si pjesë e përpjekjeve të kryeministrit të ri Péter Magyar për të hetuar ish-zyrtarët dhe mbështetësit e administratës së kaluar. Partia Fidesz e Orbán dhe partneri i saj KDNP nuk morën pjesë në votim.
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Menjëherë pas betimit, Magyar shkroi në Facebook një mesazh të prerë: “Në emër të të gjithë hungarezëve, ju uroj suksese në detyrë. Dridhuni, hajdutë e kriminelë”.
Prokurori i ri theksoi se institucioni do të udhëhiqet nga profesionalizmi, shpejtësia dhe pavarësia politike, duke u zotuar se do të rihapë dosje të klasifikuara.
Aktualisht tre ish-ministra janë në paraburgim, ndërsa vazhdojnë hetimet për çështjen e njohur si “karvani i artë” ukrainas, ku janë sekuestruar miliona dollarë, euro dhe shufra ari. Prokurori përgjegjës për këtë rast ka deklaruar se provat tregojnë përfshirje të drejtpërdrejtë të Viktor Orbán, një pretendim që ende po hetohet.