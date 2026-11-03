Parlamenti hungarez emëron Peter Fejes prokuror të përgjithshëm me mandat 9-vjeçar, mes hetimeve për korrupsionin e epokës Orban

Parlamenti hungarez emëron Peter Fejes prokuror të përgjithshëm me mandat 9-vjeçar, mes hetimeve për korrupsionin e epokës Orban

Parlamenti i Hungarisë ka emëruar Peter Fejes në postin e prokurorit të përgjithshëm, ndërsa hetimet për korrupsionin e dyshuar gjatë qeverisjes së Viktor Orbán po intensifikohen.

Me 139 vota pro dhe 6 kundër, Fejes mori një mandat nëntëvjeçar. Emërimi i tij vjen si pjesë e përpjekjeve të kryeministrit të ri Péter Magyar për të hetuar ish-zyrtarët dhe mbështetësit e administratës së kaluar. Partia Fidesz e Orbán dhe partneri i saj KDNP nuk morën pjesë në votim.

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Menjëherë pas betimit, Magyar shkroi në Facebook një mesazh të prerë: “Në emër të të gjithë hungarezëve, ju uroj suksese në detyrë. Dridhuni, hajdutë e kriminelë”.

Prokurori i ri theksoi se institucioni do të udhëhiqet nga profesionalizmi, shpejtësia dhe pavarësia politike, duke u zotuar se do të rihapë dosje të klasifikuara.

Aktualisht tre ish-ministra janë në paraburgim, ndërsa vazhdojnë hetimet për çështjen e njohur si “karvani i artë” ukrainas, ku janë sekuestruar miliona dollarë, euro dhe shufra ari. Prokurori përgjegjës për këtë rast ka deklaruar se provat tregojnë përfshirje të drejtpërdrejtë të Viktor Orbán, një pretendim që ende po hetohet.


Shtuar 3.11.2026 20:20

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