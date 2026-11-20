Real Madridi ka bërë publike listën e lojtarëve për ndeshjen e nesërme (e shtunë) kundër Celta Vigos, teksa La Liga rifillon pas pushimit ndërkombëtar.
Vinicius Junior është sërish i disponueshëm për skuadrën, pasi vuajti një pezullim prej katër ndeshjesh për shkak të kartonit të kuq që mori kur kapi për flokësh një lojtar të Villarrealit.
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Los Blancos synojnë të zgjasin serinë e tyre prej tetë fitoresh dhe shpresojnë që ndërprerja e shkurtër të mos ua pengojë ritmin.
Ata ndodhen vetëm tre pikë prapa liderëve të La Ligës, Barcelonës, dhe duan që të paktën përkohësisht t’i barazojnë pikët me ta.
Skuadra e plotë e Real Madridit
Portierët: Courtois, Lunin, Mestre
Mbrojtësit: Konate, Huijsen, Militao, Rudiger, Trent, Dumfries, Cucurella, Carreras
Mesfushorët: Bellingham, Valverde, Silva, Guler, Tchouameni, Camavinga, Pitarch
Sulmuesit: Vinicius, Mbappe, Espi, Diomande, Brahim, Endrick