Fermin Lopez, mesfushori 23-vjeçar i Barcelonës, është kthyer sërish në qendër të vëmendjes për klubet e Premier Ligës. Sipas gazetës Sport, katër skuadra angleze raportohet se kanë dorëzuar oferta që shkojnë deri në 100 milionë euro për të siguruar shërbimet e tij në vitin 2027. Në këtë kontekst, drejtuesit e klubit katalanas po mendojnë seriozisht për një tjetër përmirësim të kontratës së lojtarit, me qëllim që ta mbajnë atë në ekip.
Rikthimi në formë i Lopez ka shtyrë disa prej klubeve më të mëdha angleze të rifillojnë përpjekjet për transferimin e tij. Chelsea dhe Manchester United janë dy prej skuadrave që e kanë monitoruar prej kohësh talentin spanjoll dhe konsiderohen si pretendentët kryesorë për nënshkrimin e tij.
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Blutë e Londrës kanë provuar edhe më parë ta afrojnë atë në Stamford Bridge. Dy verë më parë, ata paraqitën një ofertë prej 40 milionë eurosh, por lojtari zgjodhi të qëndronte te Barcelona. Interesimi i Chelsea nuk është zbehur aspak, përkundrazi, shumat që përmenden tani janë shumë më të larta se atoherë.
Raportet e fundit tregojnë se ofertat mund të arrijnë deri në 100 milionë euro, një vlerë që dëshmon për progresin e jashtëzakonshëm që ka bërë lojtari në muajt e fundit. Megjithatë, vetë futbollisti nuk ka shfaqur asnjë shenjë se dëshiron të largohet dhe mbetet i vendosur për të vazhduar me ekipin e tij aktual. Gara për të fituar shërbimet e tij vijon ende.
Barcelona, nga ana tjetër, nuk ndodhet nën asnjë lloj presioni për ta shitur atë. Lopez firmosi rinovimin e kontratës më 30 janar 2026, e cila zgjat deri më 30 qershor 2031, dhe përfshin një klauzolë lirimi prej 500 milionë eurosh. Kjo shifër i kalon me shumë çdo ofertë që mund të vijë nga klubet angleze.
Forma e shkëlqyer e Lopez shpjegon mjaft qartë pse ka kaq shumë interes rreth tij. Nën drejtimin e trajnerit Hansi Flick, ai është shndërruar në një lojtar kyç për krijimin e rasteve dhe për depërtimet në zonën kundërshtare nga pozicione të thella.
Gjatë këtij sezoni, ai ka regjistruar 8 gola dhe 7 asistime në 15 ndeshje zyrtare, statistika që e rendisin ndër lojtarët me kontributin më të lartë në skuadër.
Në kampionatin spanjoll, bilanci i tij është 7 gola dhe 5 asistime në 11 takime. Në ndeshjen e fundit para ndërprerjes për kombëtaret, ai ishte protagonist absolut, duke shënuar të dy golat në suksesin 2-1 të Barcelonës kundër Atletico Madridit.
Besimi që Flick ka te Lopez duket edhe nga fakti se e përdor atë në role të ndryshme në mesfushë. Ai mund të aktivizohet si mesfushor ofensiv ose qendror, një fleksibilitet që i jep trajnerit mundësinë të ndryshojë skemën sulmuese gjatë ndeshjeve.
Drejtuesit sportivë të klubit mendojnë se performancat e Lopez meritojnë një rishikim të kushteve financiare. Edhe pse rinovimi i fundit i kontratës u bë më pak se një vit më parë, Barcelona po shqyrton mundësinë e një takimi të ri me agjentët e tij për të diskutuar një rritje page.
Synimi do të ishte që shpërblimi i tij të reflektonte përgjegjësitë që ka marrë brenda ekipit. Për më tepër, lojtari vazhdon të jetë plotësisht i përkushtuar ndaj projektit të Barcelonës, ku dëshiron të luftojë për trofe kombëtarë dhe evropianë.