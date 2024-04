Shpërndarja e të ardhurave për të gjitha ekipet në këtë edicion të Ligës së Kampionëve, Man City dhe Real Madrid me më shumë fitime

Manchester City është lideri i të ardhurave në këtë edicion të Ligës së Kampionëve, me 89,024 milionë euro deri më tani për meritat e tij sportive, i ndjekur nga Real Madridi, me 86,75 milionë euro, ndërsa Arsenali renditet i teti nga ekipet e mbetura në çerekfinale.

Klubi anglez dhe ai spanjoll, dy klubet e vetme me pikë të plota dhe miliona euro në fazën e grupeve (gjashtë fitore me një normë prej 2.8 milionë euro secila për një total prej 16.8 milionë euro) janë, në vazhdimësi, skuadrat më produktive ekonomikisht në Ligën e Kampionëve, me ndryshimin e vetëm në favor të ekipit anglez për shkak të shumave në terma koeficient.

Në pjesën tjetër të rubrikave, në pritje të shpërndarjes së tregut televiziv, që varet nga kuota e çdo vendi, gjithçka është identike në të dy klubet: 15.64 milionë në fazën e grupeve; 16.8 milionë nga gjashtë fitoret; 9.6 milionë eurot nga kualifikimi për në 1/8-tën; 10.6 milionë për kalimin në çerekfinale dhe 12.5 milionë euro që do të marrë vetëm njëri nga të dy klubet që kalon këtë raund, me ndeshjen në Bernabeu që zhvillohet në javën e ardhshme dhe në Etihad pas dy javëve.

Për më tepër, kalimi në finalen e Ligës së Kampionëve shpërblehet me 15.5 milionë euro dhe titulli me 4.5 milionë euro më shumë, përveç 3.5 milionëve që shtohen për të luajtur në Superkupën e Evropës, sipas shpërndarjes zyrtare financiare të komunikuar nga UEFA për sezonin 2023-24.

Pas Cityt dhe Real Madridit, shfaqet sërish Bayern Munichu. Klubi i fuqishëm gjerman nuk ka fituar të gjitha në fazën e grupeve. Të ardhurat e tyre nga fitoret (pesë) dhe një barazim (një) në raundin e parë ishin 14.93 milionë euro. Është 1,870,0000 më pak se City dhe Real Madrid.

Totali i fitimeve të Bayernit deri tani është deri në 86,017 milionë euro, në pritje të asaj që do të ndodhë në pjesën tjetër të turneut.

Skuadrat e tjera që janë ende aktive në garë janë nën 80 milionë euro të marra për momentin për rrugëtimin e tyre këtë sezon. I katërti është Paris Saint Germain, me 76,723 milionë euro, pasi në fazën e grupeve ka arritur vetëm 7,46 (dy fitore dhe dy barazime) nga 16,8 milionë të mundshme, por koeficienti i të cilit është 32,973 milionë.

Kjo është arsyeja pse është përpara Atltico Madrid, i pesti në të ardhurat e këtij edicioni, me 75,051 milionë euro; Borussia Dortmund është e gjashta me 74,525 milionë euro dhe Barcelona, ​​e shtata me 74,328 milionë euro fitime.

Skuadra e tetë dhe e fundit që garon në çerekfinale është Arsenali, i cili ka fituar 68,436 milionë euro deri tani në Ligën e Kampionëve.

32 skuadrat në Ligën e Kampionëve dhe të ardhurat e tyre:

Skuadrat në çerekfinale: Manchester City (89,024 milionë euro), Real Madrid (86,75 milionë euro), Bayern Munich (86,017 milionë euro), Paris Saint Germain (76,273 milionë euro), Atletico Madrid (75,051 milionë euro), Borussia Dortmund (74,525 milionë euro), Barcelona (74,328 milionë euro) dhe Arsenal (68,436 milionë euro).

Skuadrat e eliminuara në 1/8-tën: Inter (68,176 milionë euro), RB Leipzig (67,099 milionë euro), Porto (59,18 milionë euro), Napoli (58,447 milionë euro), Lazio (50,48 milionë euro), Real Sociedad (48,937 milionë euro), PSV Eindhoven (48,414 milionë euro) dhe Copenhagen (46,344 milionë euro).

Skuadrat e eliminuara në fazën e grupeve: Manchester United (48.932 milionë euro), Shakthar Donetsk (43.369 milionë euro), Sevilla (42.514 milionë euro), Milan (41.292 milionë euro), Benfica (40.973 milionë euro), Feyenoord (38.295 milionë euro), RB Salzburg (30.74 milionë euro), Braga (29.603 milionë euro), Young (29.603 milionë euro), Young Boys (27,329 milionë euro), Celtic (26,192 milionë euro), Galatasaray (25,985 milionë euro), Red Star (25,666 milionë euro), Newcastle (25,574 milionë euro), Lens (24,237 milionë euro), Union Berlin (22,048 milionë euro) dhe Antwerp (21,851 milionë euro).