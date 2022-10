Inter-Barça, Inzaghi: Onana do të jetë titullar. Asllani? Ai është gati të luajë

Inter mundohet të lejë pas humbjen në kampionat përballë Romës dhe të rikthehet në Champions League ditën e nesërme në Meazza përballë Barcelonës.

Sfida do të jetë shumë e vështirë por mund të themi edhe vendimtare për pozicionimin e grupit. Në konferencën për shtyp, Inzaghi ka prezantuar ndeshjen e nesërme.

A është gati Asllani për të luajtur dy ndeshje radhazi? A prisni më shumë nga Skriniar?

“Ne presim shumë nga të gjithë, është legjitime të pritet diçka edhe nga unë. Për sa i përket Asllanit, ai bëri një ndeshje shumë të mirë ndaj Romës, bëri atë që ka treguar që nga dita e parë tek Inter, është e qartë se është gati të luajë sërish nesër”.

Si është Lautaro? A do të luajë nga minuta e parë nesër?

“Lautaro këtë mëngjes iu nënshtrua një provimi ku asgjë nuk u theksua, ai është i lodhur dhe e përfundoi ndeshjen i lodhur. Sot ai do të bëjë një stërvitje të pjesshme, tani duhet të flas me mjekët dhe lojtarin, do të shohim. Brozovic dhe Lukaku sigurisht që do të mungojnë, të shohim kushtet.”

Çfarë i thatë njëri-tjetrit?

“Dje ishte një stërvitje më intensive për ata që nuk kishin luajtur, sot do të analizojmë ndeshjen e së shtunës kundër Romës, më pas do të hyjmë në detaje për Barcelona. E dimë që po vijmë nga një moment i vështirë përsa i përket rezultateve. Ne patëm një ndeshje të mirë, fatkeqësisht e kalitur me dy gola që i pësuam përsëri për fajin tonë. Ne meritonim më shumë.”

Si do të “zgjoheni”?

“Me fitoret dhe me rezultatet. Nesër është një mundësi e madhe, duke e ditur që takojmë një ekip shumë të fortë, ndoshta një nga më të mirët në Europë, që shkoi në Munich dhe humbi pa merituar, rezultati në Munich nuk pasqyron performancën e Barcelonës. Ata kanë shumë cilësi, ne do të duhet të luajmë një lojë agresive.”

Kush luan mes Onanës dhe Handanovic?

“Nesër do të luajë Onana”.

Jeni të shqetësuar për sulmin apo për mbrojtjen e Barcelonës?

“Është një skuadër e kompletuar, e fortë dhe me shumë cilësi. Ata dinë të bëjnë gjithçka, kanë riagresion dhe rikuperim të topit. Mendoj se janë skuadra në Europë që rikoperohet në mënyrën më të lartë, është një ekip që di të bëjë gjithçka në posedim dhe jo posedim. Ata kanë shumë cilësi.”/ h.ll/albeu.com