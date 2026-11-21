Real Madridi ka shënuar fitore me përmbysje ndaj Celta Vigos, duke triumfuar me rezultat 2-1 në ndeshjen e vlefshme për javën e 13-të të La Ligës.
Mysafirët e nisën më mirë takimin dhe kaluan në epërsi që në minutën e gjashtë. Williot Swedberg asistoi për Pablo Duranin, i cili nga afërsia nuk e pati të vështirë ta dërgonte topin në rrjetë për 1-0.
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Real Madridi tentoi të reagojë, ndërsa në minutën e 37-të fitoi një penallti pas ndërhyrjes së Javier Rodriguez ndaj një lojtari madrilen. Pas rishikimit të situatës përmes VAR-it, gjyqtari konfirmoi vendimin, por Kylian Mbappe dështoi nga pika e bardhë në minutën e 39-të, duke e dërguar topin mbi portë.
Në pjesën e dytë, skuadra e Jose Mourinhos u kthye me më shumë intensitet në kërkim të golit të barazimit. Ai erdhi në minutën e 66-të, kur Jude Bellingham përfitoi nga një asistim i gjatë i Mbappes, depërtoi drejt zonës dhe me një goditje të fuqishme realizoi për 1-1.
Presioni i madrilenëve vazhdoi dhe në minutën e 85-të erdhi edhe goli i fitores.
Pas një goditjeje me kokë të Carlos Espit, portieri Ionut Radu arriti të reagojë, por topi u kthye në lojë dhe Espi përfitoi nga situata për ta dërguar në rrjetë për 2-1.
Endrick pati mundësinë ta thellonte epërsinë në minutën e 89-të, por goditja e tij u ndal nga Radu. Në fund, Real Madridi arriti ta ruante avantazhin dhe të siguronte tri pikë të rëndësishme.
Me këtë fitore, Real Madridi shkon në kuotën e 33 pikëve dhe mban pozitën e dytë në tabelë, me pikë të barabarta me Barcelonën kryesuese, e cila ka një ndeshje më pak të zhvilluar.//