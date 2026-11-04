Real Madridi përballet me AEK-un, Liverpooli udhëton te Fenerbahçe

Real Madridi përballet me AEK-un, Liverpooli udhëton te Fenerbahçe

Real Madridi dhe Liverpooli, dy prej emrave më të mëdhenj të futbollit evropian, zbresin në fushë të mërkurën në orën 18:45 për ndeshjet e Ligës së Kampionëve.

Në xhiron e katërt, madrilenët përballen me AEK-un në Athinë, kurse Liverpooli luan kundër Fenerbahçes në Stamboll.

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Të dyja skuadrat shihen si favorite, megjithëse pritet të hasin vështirësi në këto përballje.

Ekipi i Jose Mourinhos i ka fituar të tria ndeshjet e para, ndërsa AEK-u ka regjistruar një fitore dhe dy humbje.

Skuadra e Mourinhos vjen pas gjashtë fitoreve radhazi. Humbjen e fundit e pësoi më 20 shtator, në derbin me Atleticon.

Edhe Liverpooli i ka fituar tri takimet e para në Champions. Fenerbahçe, ku luan Vedat Muriqi, ka marrë dy barazime dhe ka pësuar një humbje.

Pas disfatës së fundjavës ndaj Arsenalit në derbin e Premier Leagues, Liverpooli synon të reagojë në Stamboll. Udhëtimet në Turqi, megjithatë, kanë qenë gjithnjë të vështira për të.

Fenerbahçe ndodhet në një situatë edhe më të rënduar: ka humbur dy ndeshjet e fundit dhe drejtohet aktualisht nga një trajner i përkohshëm. Pas dorëheqjes së Ismail Kartal, këtë detyrë e mori Dirk Kuyt, i cili si futbollist pati një karrierë të suksesshme te Liverpooli.


Shtuar 4.11.2026 09:37

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