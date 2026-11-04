Schuebel pritet t’i dorëzojë Kurtit Raportin për Kosovën 2026 në takimin e pasdites

Schuebel pritet t’i dorëzojë Kurtit Raportin për Kosovën 2026 në takimin e pasdites

Sot në orën 17:45 është planifikuar takimi mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, dhe ambasadorit Dirk Schuebel, i cili drejton Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Në këtë takim, Kurti do të marrë nga Schuebel Raportin e Kosovës për vitin 2026, të përgatitur nga Komisioni Evropian. Pas bisedimeve, të dy do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media.

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Dokumenti i këtij viti pritet të paraqesë situatën në Kosovë dhe ecurinë e saj drejt integrimit evropian.

Drafti i raportit, i bërë publik paraprakisht, si edhe vlerësimet e njohësve të integrimeve evropiane, tregojnë se nuk pritet të jetë evidentuar përparim i dukshëm i Kosovës në shumicën e fushave që vlerëson BE-ja.


Shtuar 4.11.2026 09:41

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