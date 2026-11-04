Polemika në Danimarkë: 149 persona, përfshirë miqtë, mashtruan një komedian për katër muaj

Një program i televizionit danez TV 2 ka nxitur zemërim te publiku pasi komediani Rasmus Walbridge u mbajt për katër muaj në bindjen se po realizonte filmin që kishte ëndërruar prej kohësh. Në të vërtetë, projekti ishte pjesë e emisionit me kamera të fshehta “Everyone Loves Rasmus”.
Walbridge e kishte pranuar ofertën e punës si një mundësi të rëndësishme për karrierën. Duke besuar se ishte përzgjedhur për një prodhim filmik, ai iu kushtua projektit për katër muaj dhe kaloi periudha të gjata larg partneres e fëmijëve të tij.
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Sipas British Mirror, në organizimin e mashtrimit morën pjesë gjithsej 149 persona, mes tyre miq të ngushtë të komedianit, të njohur, aktorë dhe profesionistë të televizionit. Secili ruajti sekretin dhe luajti rolin e vet, që Walbridge të mos dyshonte.
Ngjarja u krahasua me filmin e vitit 1998 “The Truman Show”. Në atë film, personazhi i luajtur nga Jim Carrey nuk e di se jeton në një mjedis artificial, ku familjarët, miqtë dhe fqinjët janë aktorë, ndërsa çdo çast i jetës së tij transmetohet për publikun.
Transmetimi i emisionit solli kundërshtime të forta. Shumë shikues thanë se një mashtrim që zgjati me muaj dhe preku jetën personale e familjare të Walbridge e kishte kaluar kufirin e një shakaje televizive.
Në rrjetet sociale, përdorues të shumtë kërkuan që programi të ndërpritej menjëherë. Disa e përshkruan atë si ngacmim dhe manipulim psikologjik. Kritikat u përqendruan edhe te fakti se komediani kishte një fëmijë të porsalindur, ndërkohë që kishte lënë mënjanë një pjesë të jetës familjare për projektin që mendonte se ishte i vërtetë.
Regjisori i programit e mbrojti fillimisht konceptin, duke thënë se ishin marrë masa për të shmangur dëmtimin psikologjik të Walbridge. Sipas tij, një psikolog e kishte ndjekur projektin gjatë gjithë katër muajve dhe komediani kishte marrë mbështetje edhe pasi mësoi të vërtetën.
Drejtuesit e prodhimit thanë gjithashtu se, pas zbulimit të mashtrimit, Walbridge kishte pasur mundësi të mos lejonte publikimin e pamjeve. Këto shpjegime, megjithatë, nuk i zbutën reagimet. Sipas medias britanike, komediani nuk e priti mirë zbulimin dhe më pas u tërhoq nga vëmendja publike.
Pas kritikave, TV 2 e hoqi “Everyone Loves Rasmus” si nga transmetimi, ashtu edhe nga platforma e vet online. Më 31 tetor 2026, drejtuesit e televizionit i kërkuan zyrtarisht falje Rasmus Walbridge dhe personave të përfshirë. Ata pranuan se produksioni nuk e kishte mbrojtur mjaftueshëm komedianin dhe se situata nuk duhej të kishte arritur deri në atë pikë.