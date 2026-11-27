Boksieri kosovar Labinot Xhoxhaj ka arritur të mbajë titullin e kampionit të Evropës në kategorinë e rëndë, pas fitores ndaj italianit Eduardo Giustini.
Fitorja e Xhoxhajt erdhi pas përfundimit të 12 raundeve. Të tre gjyqtarët vlerësuan në favor të tij, duke i dhënë pikët që i siguruan triumfin.
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Përballja u zhvillua të premten në mbrëmje në arenën “Europa-Park”, në qytetin Rust të Gjermanisë. Ndeshja ishte e vlefshme për titullin evropian në peshën e rëndë dhe u organizua nga EBU-ja.
Meçi u transmetua drejtpërdrejt nga Radio Televizioni i Kosovës.