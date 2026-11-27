Një situatë e pazakontë ka ndodhur në futbollin irakian, ku përballja mes Zakhos dhe Karbalasë u ndërpre vetëm 14 minuta pas nisjes për shkak të krizës financiare që ka përfshirë skuadrën mike.
Ndeshja, e vlefshme për javën e 15-të të kampionatit irakian, nisi me Karbalanë në fushë me vetëm shtatë lojtarë, numri minimal i lejuar nga rregullorja për zhvillimin e një takimi.
Të lidhura
None found
Pjesa tjetër e futbollistëve të ekipit mysafir kishte refuzuar të udhëtonte drejt qytetit të Zakhos, në shenjë proteste ndaj pagave të papaguara prej tre muajsh.
Zakho përfitoi menjëherë nga epërsia numerike dhe shënoi dy herë brenda pak minutash. Sipho Mbule kaloi vendasit në avantazh në minutën e pestë, ndërsa Shirko Kareem realizoi golin e dytë në minutën e nëntë.
Problemet u përkeqësuan në minutën e 14-të, kur Mohammed Baqir u dëmtua dhe Karbala mbeti me vetëm gjashtë futbollistë në fushë.
Rregullat e futbollit përcaktojnë se një ndeshje nuk mund të vijojë kur një skuadër ka më pak se shtatë lojtarë. Për këtë arsye, arbitri Wameed Mahmoud e ndërpreu takimin.
Pas ndeshjes, Karbala publikoi një komunikatë ku sqaroi se situata nuk ishte krijuar me qëllim për të dëmtuar kampionatin, por ishte pasojë e vështirësive të rënda financiare dhe administrative.
Klubi deklaroi se mungesa e një bordi të përkohshëm drejtues prej 43 ditësh kishte penguar funksionimin normal të skuadrës. Sipas Karbalasë, kriza kishte rrezikuar edhe vijimin e aktiviteteve sportive, ndaj klubi kërkoi ndërhyrje urgjente nga Komiteti Olimpik Kombëtar i Irakut.
Ndërkohë, mediat irakiane raportuan se Zakho e ka fituar ndeshjen 3-0, ndërsa Karbala vijon të qëndrojë në fund të tabelës me shtatë pikë.