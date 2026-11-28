Egnatia po zhvillon një paraqitje historike për futbollin shqiptar në arenën europiane. Fitorja 2-1 ndaj Lincoln Red Imps në Conference League, e arritur para mijëra tifozëve në “Air Albania”, i dha skuadrës jo vetëm një shtysë të madhe në garën për të siguruar një vend në “play off”, por edhe një përfitim të rëndësishëm financiar.
Deri tani, klubi rrogozhinas ka përfituar gjithsej 4 milionë e 536 mijë euro nga UEFA gjatë aventurës së tij europiane. Kjo shifër pritet të rritet edhe më tej, pasi Egnatian e presin dy ndeshje të fundit: fillimisht në Shqipëri kundër Kauno Zalgiris dhe më pas në Portugali ndaj Bragës.
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Shuma e grumbulluar nga Egnatia është më e lartë edhe se ajo e Skënderbeut në periudhën e tij më të suksesshme, kur korçarët u kualifikuan për herë të parë në UEFA Europa League. Në atë kohë, Skënderbeu nuk arriti të kalonte kufirin e 4 milionë eurove. Ndërkohë, kampionia e Shqipërisë mund të shkojë deri në 5 milionë euro, nëse realizohen kombinimet e nevojshme.
Vlera përfundimtare do të përcaktohet nga renditja që Egnatia do të ketë në mbyllje të fazës së ligës, si edhe nga rishpërndarja e shumave të parashikuara për barazimet. Këta faktorë mund ta çojnë klubin në një nivel edhe më të lartë financiar.