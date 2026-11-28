Manchester United ka aktivizuar klauzolën për zgjatjen me një vit të kontratës së kapitenit Bruno Fernandes, duke e mbajtur mesfushorin në Old Trafford deri në qershor të vitit 2028. Pavarësisht këtij vendimi, 11 klube evropiane vijojnë të shfaqin interes të madh për ta transferuar portugezin gjatë merkatos së dimrit.
Sipas raportimeve të The Athletic, TEAMtalk dhe Sky Sports, klubi anglez mori këtë masë pasi dështuan bisedimet për një kontratë të re afatgjatë deri në vitin 2030. Fernandes kishte refuzuar më herët dy oferta, ndërsa zgjatja aktuale i pamundëson atij të negociojë lirisht me klubet e huaja nga 1 janari, pa përjashtuar një transferim të mundshëm në vitin 2027 kundrejt një kompensimi financiar.
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E ardhmja e lojtarit, vlera e të cilit sipas Transfermarkt arrin në 35 milionë euro, është vënë edhe më shumë në pikëpyetje pas një periudhe të tensionuar në klub. Fernandes ka shënuar 30 gola në 99 ndeshje me përfaqësuesen e Portugalisë.
Trajneri i përkohshëm Michael Carrick e la jashtë ekipit për ndeshjen e humbur 3-0 në kampionat ndaj Bournemouth, pasi futbollisti kishte kritikuar publikisht mënyrën taktike të skuadrës pas humbjes së rëndë 4-1 ndaj Comos në Evropë. Ai u rikthye para shkarkimit të Carrick dhe vazhdoi ta mbajë shiritin e kapitenit edhe nën drejtimin e Mauricio Pochettinos.
Mesfushori konfirmoi formën e tij duke realizuar të dy golat e Manchester United në barazimin 2-2 ndaj Sporting Lisbonës, të luajtur jashtë fushe të mërkurën e kaluar. Kjo paraqitje erdhi pas një sezoni të jashtëzakonshëm, gjatë të cilit ai vendosi rekordin e asistimeve në Ligën Premier me 21 të tilla dhe fitoi çmimet individuale të FWA dhe PFA.
Fernandes kishte refuzuar oferta të rëndësishme për t’u larguar nga Old Trafford në vitet 2024, 2025 dhe gjatë verës së kaluar, pasi synonte të ndihmonte klubin të rikthehej në Ligën e Kampionëve. Megjithatë, si lojtari, ashtu edhe Manchester United e konsiderojnë të mundshëm një largim në vitin 2027, nëse ai merr miratimin e Pochettinos dhe paraqitet një ofertë bindëse.
Ndërkohë, agjentët e tij po shqyrtojnë alternativa në futbollin evropian. Prioriteti i tyre mbetet një klub i nivelit më të lartë kontinental, përpara mundësive që vijnë nga Superliga Saudite dhe Major League Soccer.
Milan dhe Juventus kanë zhvilluar tashmë kontaktet e para, ndërsa Atletico Madridi, Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain po ndjekin situatën e lojtarit. Në Turqi, interes të drejtpërdrejtë kanë shfaqur Galatasaray, Fenerbahçe dhe Trabzonspor. Ndërkohë, Porto, Benfica dhe Sporting shpresojnë ta rikthejnë Fernandesin në Portugali. Manchester United do ta presë hapjen e merkatos më 1 janar 2027 me kontratën e siguruar deri në vitin 2028, por përballë 11 klubeve që janë gati të vënë në provë qëndrimin e tij.