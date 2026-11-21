Chelsea po përjeton një moment të vështirë, teksa disfata 4-1 kundër Leeds United ka rritur ndjeshëm pakënaqësinë e tifozëve, të cilët kanë shprehur kritika të ashpra ndaj disa lojtarëve të ekipit.
Pas humbjes minimale 1-0 nga Sunderland para ndërprerjes për ndeshjet e kombëtareve, londinezët shpresonin të rikthenin rezultatet pozitive. Ata kaluan në avantazh në minutën e 25-të, kur Emmanuel Emegha shënoi golin e tij të parë me fanellën e klubit.
Të lidhura
None found
Megjithatë, epërsia zgjati vetëm pesë minuta, pasi Noah Okafor barazoi për Leedsin. Në fraksionin e dytë të lojës, mysafirët realizuan edhe tre gola të tjerë, me Okaforin që shënoi golin e tij të dytë personal, Dominic Calvert-Lewin që konvertoi një penallti dhe Brenden Aaronson që vulosi rezultatin përfundimtar 4-1 në minutat shtesë.
Kjo humbje e ka rrëzuar Chelsean në vendin e tetë në renditjen e Ligës Premier, ndërsa skuadra ka pësuar disfatën e pestë këtë sezon. Vështirësitë në repartin e mbrojtjes mbeten një nga shqetësimet kryesore për trajnerin Xabi Alonso.
Pas kritikave që morën Wesley Fofana dhe Levi Colwill për paraqitjen ndaj Sunderlandit, dy mbrojtësit u vunë sërish në qendër të pakënaqësive të tifozëve pas humbjes ndaj Leedsit.
Në platformën X, një tifoz shkroi: “Fofana duhet të përjashtohet nga skuadra”. Një tjetër komentoi: “Fofana duhet të caktohet në një punë zyre që në pushimin e pjesës së parë, sepse futbollist nuk është”.
Ndërkohë, një tifoz tjetër shkroi: “Fofana më bën të më mungojnë Tosin dhe Disasi”.
Mbrojtësi francez u kritikua veçanërisht për paraqitjen e tij, pasi gjatë 90 minutave arriti të fitojë vetëm një ndërhyrje në top.
Edhe Colwill nuk i shpëtoi kritikave, me disa tifozë që vunë në dyshim vazhdimin e partneritetit të tij me Fofanan në qendër të mbrojtjes.
“Nuk më intereson çfarë mendoni, por Colwill dhe Fofana nuk mund të jenë dyshja jonë e qendërmbrojtësve pas afatit kalimtar të janarit. Të dy duhet të shiten”, ishte një tjetër koment.
Një tjetër tifoz e përshkroi dyshen si “ndoshta partneritetin më të dobët të qendërmbrojtjes në historinë e klubit”.
Kështu, humbja ndaj Leedsit ka rikthyer në pah problemet defensive të Chelseat, ndërsa Fofana dhe Colwill janë bërë objekt i kritikave të shumta nga tifozët.